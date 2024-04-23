Как в ЕС решили отреагировать на Russiagate и избежать влияния на выборы Евродепутатов от правых партий подозревают в получении денег за пророссийскую позицию

Европарламент готов лишить иммунитета депутатов, заподозренных в связях с Москвой и продвигавших ее точку зрения. В нескольких странах начаты расследования после скандала, получившего название Russiagate. Подробнее в материале РБК

Фото: Leon Neal / Getty Images

По мере приближения июньских выборов в Европарламент Брюссель активизировал усилия в борьбе с дезинформацией и политическим вмешательством из-за рубежа. В марте чешская разведка сообщила о связях с Кремлем некоторых европарламентариев, которые будто бы продвигали за плату российскую позицию, в том числе относительно конфликта на Украине. В деле, которое получило название Russiagate, фигурируют депутаты из Франции, Испании, Нидерландов, Бельгии, Германии, Польши и Венгрии, которые принадлежат к партиям правого толка и часто подвергаются критике за пророссийские высказывания.

Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила 22 апреля, что вскоре может быть поставлен вопрос о лишении иммунитета заподозренных в связях с Россией евродепутатов, а пока в Брюсселе ожидают необходимой для начала этой процедуры информации от национальных властей стран — членов ЕС.

Евродепутаты обладают в своих странах таким же иммунитетом, как депутаты национального парламента. В других государствах — членах ЕС они получают защиту от задержания и судебных разбирательств, за исключением случаев, когда их поймали во время совершения преступления.

Москва неоднократно отрицала попытки вмешательства в дела третьих стран. В ответ на принятую в феврале Европарламентом резолюцию о «вмешательстве России в демократические процессы» официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти обвинения «нелепы по определению», ведь «в нынешнем Евросоюзе принципы защиты прав простых людей, верховенства закона и борьбы с коррупцией растоптаны».

Что стало известно о Russiagate

В конце марта чешское издание Denik N сообщило, что Служба безопасности и информации страны (BIS) обнаружила агентурную сеть, которая использовала евродепутатов для распространения «российской пропаганды» через базирующийся в Праге новостной сайт Voice of Europe.

По данным BIS, политики из шести стран, включая Нидерланды и Германию, получали крупные суммы от Voice of Europe в обмен на продвижение пророссийских взглядов среди общественности, в том числе в отношении конфликта на Украине. Сообщалось, что спецслужбы Чехии ввели расследование совместно с коллегами из Бельгии, Нидерландов, Венгрии, Германии и Польши.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала написал в соцсети X (бывший Twitter), что власти раскрыли «пророссийскую сеть», которая занималась операцией по подрыву безопасности Чехии и ЕС. Вскоре после заявлений чешской стороны премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что некоторым депутатам Европарламента «платили за распространение российской пропаганды».

По данным чешской разведки, кампанию курировали «украинские бизнесмены и политики, имеющие тесные связи с Россией», — бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и бывший генеральный продюсер телеканала «112 Украина» Артем Марчевский. В день публикации Denik N правительство Чехии внесло их в санкционный список, как и портал Voice of Europe.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. По обвинению в измене и нарушении законов ведения войны его в 2022 году отправили под домашний арест, а в феврале 2022 года МВД Украины сообщило, что тот бежал. В апреле того же года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчука задержали; несколько месяцев спустя экс-глава ОПЗЖ покинул Украину в рамках обмена пленными с Россией. Артем Марчевский c 2014 года работал на телеканале «112 Украина». В 2018 году стал его генеральным директором. В 2021 году канал прекратил вещание на Украине из-за санкций со стороны местных властей.

Виктор Медведчук заявил 12 апреля, что в Европе «идет травля оппозиционных политиков, выступающих за мир».

В апреле Politico сообщило, что в многочисленных интервью и дискуссиях, организованных Voice of Europe и размещенных на YouTube-канале портала, участвовали минимум 16 членов Европарламента — все от правых или радикально правых европейских партий. 13 евродепутатов, с которыми изданию удалось связаться, отвергли обвинения в том, что они брали или им предлагали деньги за интервью или участие в дебатах. До сих пор официальных подтверждений, что политики получали вознаграждения за участие в проектах портала, нет.

От правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), в частности, в проектах Voice of Europe участвовали ее внешнеполитический спикер Петр Быстрон и Максимилиан Кра, основной кандидат от этой партии на выборах в Европарламент. В конце марта Deník N и немецкая Die Zeit сообщили, что члены комиссии по контролю BIS при палате депутатов Чехии прослушали аудиозапись, где якобы запечатлен момент, когда Быстрон принимает взятку в размере €20 тыс. от Марчевского.

В начале апреля прокуратура Мюнхена начала предварительное расследование по делу в отношении Быстрона. В ведомстве подчеркивают, что он не носит статус подозреваемого — предварительные расследования не регулируются законом и часто проводятся в плановом порядке.

Руководство АдГ потребовало письменных объяснений от Быстрона в связи с этими обвинениями и отметило, что он не будет допущен до участия в выборах до прояснения ситуации. В ответ политик заявил, что не брал никаких денег в обмен на поддержку России. «Это всего лишь попытка заварить старую кашу, чтобы поддерживать кампанию против АдГ в СМИ во время европейских выборов», — сказал Быстрон агентству DPA.

Максимилиана Кра заподозрили в работе на Voice of Europe из-за переписки с коллегой Медведчука — бывшим украинским депутатом от ОПЗЖ Олегом Волошиным. Информация о ней была обнародована в совместном расследовании немецкого издания Der Spiegel и ZDF 16 апреля. В нем утверждалось, что переписку при проверке смартфона Волошина в аэропорту Вашингтона летом 2020 года обнаружили американские спецслужбы. Во время поездки в Нью-Йорк в декабре 2023 года Кра был допрошен Федеральным бюро расследований (ФБР) на предмет возможного получения «сомнительных платежей из близких Кремлю источников». Кра подтвердил факт допроса в США, но отверг обвинения в получении средств.

На фоне опасений по поводу возможного финансирования Россией ультраправых партий в преддверии евровыборов Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) призвало правительство дать ему больше полномочий, в том числе для отслеживания зарубежных финансовых потоков.

РБК направил запрос в МИД России.

Как в ЕС планируют бороться с вмешательством в выборы

После заявления чешской разведки расследование относительно иностранного влияния на общественные дебаты начало МВД Нидерландов при поддержке Службы общей разведки и безопасности страны.

12 апреля о старте аналогичного расследования Генеральной прокуратуры Бельгии заявил Александр Де Кроо. «Наши судебные власти теперь подтвердили, что это вмешательство подлежит судебному преследованию», — отметил он. Де Кроо добавил, что бельгийские спецслужбы подтвердили существование пророссийских сетей вмешательства, действующих в нескольких европейских странах, включая Бельгию. Но не уточнил, сколько депутатов находятся под подозрением.

Бельгия сейчас председательствует в Евросовете, и Де Кроо призвал заняться этим вопросом на уровне объединения, в частности, попросил Eurojust (агентство ЕС по судебному сотрудничеству по уголовным делам) изучить вопрос о том, как расширить полномочия Европейской прокуратуры, чтобы обеспечить предотвращение подобных угроз.

Перед внеочередным саммитом ЕС в Брюсселе, который проходил 17–18 апреля, Де Кроо и Фиала направили лидерам стран ЕС письмо с призывом ввести новые санкции против России в связи с вмешательством в выборы.

Но саммит не принял каких-либо решений на этот счет. В итоговом коммюнике лишь подчеркнута необходимость внимательно отслеживать и минимизировать любые риски, вытекающие из распространения дезинформации из-за рубежа и вмешательства в избирательные процессы. «Европейский совет приглашает учреждения ЕС и национальные органы власти сотрудничать по таким вопросам», — говорится в документе.

РБК направил соответствующий запрос в Еврокомиссию.

25 апреля Европарламент, как ожидается, должен проголосовать за создание межведомственного органа по этическим стандартам, который будет разрабатывать нормы этического поведения европарламентариев, следить за их соблюдением и обнародовать соответствующие отчеты.

Вопрос об усилении контроля за доходами евродепутатов и их коммуникациями с иностранцами встал еще в прошлом году, после скандала Qatargate, когда четыре евродепутата были обвинены в получении взяток от Катара в обмен на улучшение его имиджа в Европе в преддверии чемпионата мира по футболу. Как отмечает Euractiv, в преддверии июньских выборов Европарламент «перешел в режим тревоги», поскольку давление на него в связи с очередным коррупционным скандалом растет.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня. В 27 странах выберут 720 депутатов, которые затем определят состав ключевых органов ЕС. Опросы свидетельствуют, что Европарламент после этих выборов, скорее всего, сдвинется вправо. Аналитики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) прогнозировали в своем январском докладе, что в 2024 году ультраправая еврофракция «Идентичность и демократия» (IID) может вырасти почти в два раза.