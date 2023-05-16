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Сальдо опроверг призыв в армию жителей Херсонской области

Врио главы Херсонской области Сальдо опроверг сообщения о призыве в армию жителей региона
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Информация о призыве жителей Херсонской области на военную службу в российские Вооруженные силы не соответствует действительности, заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

Заявления, что мужчин «насильственно призывают» в армию и «бросают на передовые позиции», он назвал «вбросами».

«Конечно, это ложь», — добавил глава региона. В распространении ложных данных Сальдо обвинил Киев.

Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября прошлого года. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из числа резервистов. Указ об окончании частичной мобилизации Путин не подписывал. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что разговоров о второй волне мобилизации сейчас не ведется.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Тогда же российскими регионами стали Запорожская область, Донецкая и Луганская народные республики.

Согласно конституционным законам о принятии новых регионов в состав России, призыв на военную службу граждан, проживающих на их территориях, должен начаться в 2023 году.

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Призвать в армию на срочную службу, согласно действующему законодательству, могут и тех россиян, у которых есть второе гражданство. Призыву по мобилизации, согласно ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», подлежат все россияне, не имеющие права на отсрочку и пребывающие в запасе.

В конце марта Сальдо сказал в эфире телеканала «Россия 24», что российские паспорта в регионе получили более 96 тыс. человек. При этом прошения о приеме в гражданство России, по словам главы региона, на тот момент подали 111 тыс. человек.

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Владимир Сальдо призыв в армию Херсонская область
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