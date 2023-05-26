Атакованный морскими дронами корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь

Российский военный корабль «Иван Хурс», который накануне атаковали беспилотные морские дроны Украины, вернулся в Севастополь. Корабль зашел в Севастопольскую бухту

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Разведывательный корабль «Иван Хурс», накануне атакованный беспилотными катерами Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернулся в Севастополь. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. По данным агентства, 26 мая корабль зашел в Севастопольскую бухту и занял свое «штатное место».

О возвращении «Ивана Хурса» в Севастополь также сообщал источник «Коммерсанта» в Черноморском флоте. Видео с кораблем, который заходит в бухту в Севастополе, также опубликовал телеграм-канал «Mash на волне».

Накануне Минобороны России сообщало, что беспилотные катера ВСУ атаковали «Иван Хурс» около 5:30 утра, примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. В атаке участвовали три морских беспилотника. Корабль «Иван Хурс» обеспечивал в этом районе безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», добавили в военном ведомстве.

Все катера противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля, уточняло ведомство. О пострадавших во время инцидента или повреждениях корабля Минобороны не сообщало.