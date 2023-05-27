Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus

Дальность полета ракет Taurus — до 500 км, их сложно обнаружить радарам. На хранении бундесвера находятся 150 таких ракет, но министр обороны Германии в ответ на предложение отдать их ВСУ ответил уклончиво

Ракета Taurus (Фото: Министерства обороны Южной Кореи / Getty Images)

Украина направила Германии официальный запрос с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus, пишут Der Spiegel и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на немецкое Минобороны.

По данным FAZ, канцлер Олаф Шольц и президент Владимир Зеленский обсуждали эти ракеты в начале мая во время встречи в Берлине. Der Spiegel пишет, что Киев направил запрос в последние дни, но министерство обороны не стало уточнять, сколько ракет запросила украинская армия.

К передаче ВСУ ракет Taurus призвал в мае член внешнеполитического комитета бундестага Родерих Кизеветтер. «Партнеры Украины теперь должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что Украина может использовать в общевойсковых боях и что разрешено международным правом», — сказал он. Политик сообщил, что десять лет назад для немецкой армии закупили порядка 600 ракет Taurus, и только 150 из них находятся в строю. Кизеветтер счел, что разумнее будет направить их Киеву вместо хранения.

Минобороны Германии тогда усомнилось в верности такого решения. Министр Борис Писториус отказался комментировать предложения, но отметил, что поддержка украинской армии должна быть ответственной.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus при этом может лететь на предельно низкой высоте — около 50 метров, что мешает обнаружению радарами. Как пишет Bild, ракета способна пробить железобетонную стену толщиной в метр. Taurus схожа по характеристикам с британско-французскими Storm Shadow. Их Лондон передал Киеву в мае, после чего Власти Донбасса несколько раз сообщали об ударах этими ракетами.

В Кремле, комментируя поставки дальнобойного оружия, заявили, что негативно отнеслись к сообщениям об этом, и добавили, что в таком случае от российских военных потребуется «адекватный ответ». МИД называл поставку дальнобойного оружия переходом красной линии. Там также предупреждали, что поставка Украине дальнобойного оружия приведет к тому, что «географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше».

