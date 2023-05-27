Госдепартамент США задумался о системе обороны и безопасности Украины

Вашингтон несколько месяцев работает с Киевом над планами наступления, а теперь власти обеих стран начали обсуждать с военными и чиновниками будущее Украины. WSJ писал, что США готовы дать гарантии безопасности по типу израильских

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Власти США не только участвуют в подготовке ближайшего наступления украинской армии, но и размышляют над будущем устройством системы обороны и безопасности Украины, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на Киевском форуме безопасности, пишет Би-би-си. Встреча посвящена вступлению в НАТО.

Она пояснила, что Украина после конфликта будет преуспевающим государством, а выстроенная оборонная система станет сдерживающим фактором от нового конфликта России и Украины.

«В то время как вы планируете контрнаступление, над которым мы вместе работаем четыре-пять месяцев, мы начинаем обсуждать с представителями украинской власти, с нашими друзьями в Киеве, с гражданскими и военными будущее Украины», — добавила Нуланд.

Украина законодательно закрепила стремление в НАТО. Пока члены альянса не готовы принять ее, но планируют предложить ей гарантии безопасности, направленные на укрепление обороноспособности и суверенитета, рассказали источники The Wall Street Journal. По их данным, США готовы выступить ключевым гарантом, а Великобритания, Германия и Франция — участниками соглашения. Этот вариант будет схож с положением Израиля, который не входит в НАТО и не защищен статьей устава о НАТО о коллективной обороне, но Вашингтон обязался снабжать страну вооружениями.

Киев сформулировал НАТО свое виденье гарантий безопасности для Украины, их содержание опубликовано не было. Однако лидер украинской оппозиции, бывший президент Петр Порошенко раскритиковал сценарий с гарантиями безопасности, указав, что в этом случае лучшее, что ждет Киев — получение оружия для продолжения боев. «Это означает войну, которая никогда не закончится и за которую украинцы будут платить большую цену. Только Израиль воюет с Газой, а мы воюем со вторым крупнейшим ядерным государством мира», — объяснил он. Порошенко назвал единственным условием прочного мира вступление в НАТО.

Российские власти критикуют стремление соседнего государства к атлантической интеграции. Президент Владимир Путин настаивает, что, если Украина вступит в НАТО, это повысить для России уровень угроз из-за протяженности общей границы. МИД настаивает, что для справедливого и прочного мира на Украине ее властям необходимо вернуться к внеблоковому статусу.