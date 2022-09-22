Кулеба представил генсеку НАТО проект гарантий безопасности Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу проект гарантий безопасности Киеву со стороны западных стран. Об этом глава украинского МИДа сообщил на своей странице в Twitter.

«На нашей сегодняшней встрече я поблагодарил генерального секретаря

НАТО Йенса Столтенберга за его лидерство в усилении поддержки Украины. Я представил концепцию Киевского договора о безопасности, который призван стать инструментом обеспечения безопасности Украины до тех пор, пока мы не станем членом НАТО», — сообщил Кулеба.

Проект гарантий безопасности Украине со стороны западных стран был представлен офисом украинского президента 13 сентября. В его подготовке участвовала рабочая группа во главе с руководителем офиса Андреем Ермаком и бывшим генсеком НАТО Андерсом фог Расмуссеном.

В качестве ключевых гарантий в документе упоминаются инвестиции в ОПК Украины, передача разведывательных данных, а также подготовка украинских военных под эгидой ЕС и НАТО. На роль гарантов безопасности предложены США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, среди возможных кандидатов — Япония и Южная Корея.

Гарантии нужны Украине до ее вступления в НАТО, что является ее суверенным решением, указывается в документе, где также говорится, что Киев не должен сокращать численность армии или быть нейтральным государством.

Обеспечением безопасности Украины должны заниматься силы быстрого реагирования, иностранные инструкторы, комплексы морской противоракетной обороны. Киев также хочет получить доступ к программам финансирования ЕС, средствам для восстановления инфраструктуры, технологиям и оружию.

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В документе странам-гарантам предложено воздержаться от снятий санкций против России до прекращения боевых действий на территории Украины, получения гарантий от Москвы о ненападении и возмещения ущерба. Любое решение об отмене ограничительных мер, предлагают авторы инициативы, должно быть скоординировано с Киевом.

Представленный документ подтверждает стремление Киева вступить в НАТО, а значит сохраняется главная угроза для России, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Остается и обретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции», — отметил представитель Кремля.

Он также выразил мнение, что в текущей ситуации вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем ее руководство, поскольку Киев «прекрасно знает», какие действия нужно совершить для ликвидации угрозы для России.

Российская спецоперация на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Незадолго до начала операции президент назвал «предрешенным» вопрос о вступлении Украины в НАТО и размещении на ее территории объектов альянса.

В конце 2021 года Москва подготовила проект гарантий безопасности России и передала его США и НАТО. Документом, в частности, предлагалось отказаться от принятия в альянс бывших стран СССР, в том числе Украины, и размещения на их территории военных баз. В январе 2022 года состоялись переговоры между Россией, НАТО и США по вопросу о гарантиях, но они ни к чему не привели.