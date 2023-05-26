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Военная операция на Украине ,  
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Порошенко назвал три сценария завершения конфликта на Украине

Порошенко: Украина либо вступит в НАТО, либо станет похожа на Афганистан или Израиль
Порошенко уверен, что Украина либо вступит в НАТО и обеспечит прочный мир, либо будет обречена на сценарии Афганистана и Израиля. В первом случае в стране появится диктатура, второй опасен вечным конфликтом и огромными жертвами
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина настроена «выиграть войну и не проиграть мир», страна верит в сценарий, при котором она в будущем вступит в НАТО и Евросоюз, что будет означать демократическое развитие, реформы, инвестиции и восстановление государства после боевых действий. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко на Киевском форуме безопасности.

Второй сценарий предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности, но «что бы мы там ни делали, это будет ксерокопия Будапештского меморандума». При таком сценарии Украина будет в лучшем случае получать вооружение для продолжения боевых действий, считает политик, а ее положение будет сравнимо с Израилем.

«Но это означает войну, которая никогда не закончится и за которую украинцы будут платить большую цену. Только Израиль воюет с Газой, а мы воюем со вторым крупнейшим ядерным государством мира, — пояснил Порошенко. — Цена и жертвы будут другими. Поэтому никакие гарантии безопасности не могут сейчас нами рассматриваться как проукраинский сценарий».

Есть и третий вариант, продолжил он, заявив, что о его исполнении мечтают власти России. При таком развитии событий Украина станет похожа на Афганистан без членства в альянсе, в ней появится диктатура без поставок западного вооружения, гарантий безопасности.

Порошенко затронул в свой речи Вильнюсский саммит НАТО, который пройдет в середине июля. Он предупредил, что если украинская делегация привезет с него «ксерокопию Бухарестского саммита 2008 года», то будет разочарован. Тогда члены альянса не согласовали интеграцию Украины в военный блок.

«Я не хочу больше об этом слышать. Я не хочу больше в резолюции слышать об открытых дверях. Открытая дверь — дайте нам зайти. А если вы не даете заходить, то дверь не открыта», — сказал Порошенко, выразив уверенность, что Украина может добиться постоянного мира, лишь будучи в НАТО.

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По его словам, порядка 90% украинцев сегодня поддерживают атлантическую интеграцию.

В конституции Украины содержится положение о стремлении государства вступить в НАТО. Украинские лидеры не раз требовали ускорить интеграцию страны в альянс. Президент Владимир Зеленский говорил о понимании, что вступления не будет, пока продолжаются боевые действия, но Киеву нужен «четкий сигнал» о намерениях. Он примет участие в саммите альянса по приглашению генсека Йенса Столтенберга.

Как пишет Euractiv со ссылкой на источники, Украине предложат повысить ее статус партнера, но не ускоренное членство в блоке. Таким образом, будет продемонстрирована политическая поддержка в адрес Украины.

Российские власти много лет подвергают критике стремление Украины в НАТО, они уверены, что альянс обещал не расширяться на восток и обманул. В самом НАТО опровергали, что такое обещание было дано. Президент Владимир Путин настаивает, что, если Украина вступит в НАТО, это будет сулить России угрозами из-за протяженности общей границы. Вступление в альянс Финляндии, которая граничит с Россией, не создаст непосредственной угрозы, говорил Путин.

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Петр Порошенко Украина НАТО Евросоюз вступление в ЕС Израиль Афганистан
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины

26 сентября 1965 года

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