Путин пообещал сделать все для пресечения любых угроз Крыму

Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Россия сделает все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма и Севастополя, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов.

«Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня», — сказал он.

Глава государства напомнил, что девять лет назад жители Крыма и Севастополя «сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор — вновь и навсегда стать частью нашей единой, большой страны», и поздравил всех с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией.

Путин также пообещал, несмотря на все вызовы и трудности, «последовательно, системно» решать вопросы социально-экономического развития регионов, а также реализовывать планы по повышению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест, реализации конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры.

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