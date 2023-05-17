Кылычдароглу заявил, что Эрдоган «скребется в дверь России»

Кылычдароглу: Эрдоган ориентируется на Россию, и, склонившись, скребется к ней в дверь

Кандидат в президенты Турции от «Национального альянса», лидер партии Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу обвинил действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что тот ориентируется на Россию, а также подчеркнул, что не собирается ему проигрывать. Об этом Кылычдароглу заявил в видеообращении, размещенном в Twitter.

«Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем «Большого Ближнего Востока», а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется», — заявил политик (цитата по ТАСС).

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган получил 49,51% голосов. Его основной соперник Кылычдароглу набрал 44,88%. Оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 28 мая.

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