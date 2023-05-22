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Набравший 5% кандидат призвал голосовать за Эрдогана во втором туре

Набравший 5% Оган призвал голосовать за Эрдогана во втором туре выборов президента Турции
Синан Оган, получивший 5% голосов на выборах президента Турции, призвал своих сторонников голосовать за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов. Соперником Эрдогана будет Кемаль Кылычдароглу
Синан Оган
Синан Оган (Фото: Yves Herman / Reuters)

Кандидат в президенты Турции от националистического альянса АТА Синан Оган объявил, что во втором туре выборов главы государства поддержит действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Hyrriyet со ссылкой на заявление Огана.

Он рассказал, что провел переговоры и с Эрдоганом (он кандидат от Республиканского альянса), и с кандидатом от Национального альянса Кемалем Кылычдароглу.

«В результате этих переговоров я заявляю, что мы поддержим кандидата от Республиканского альянса. Я приглашаю тех, кто голосовал за нас, поддержать господина Эрдогана», — сказано в заявлении.

Оган заявлял, что при переговорах для него приоритетными условиями будут возвращение сирийских беженцев на родину, противостояние терроризму, а также борьба со стихийными бедствиями.

Для победы в первом туре нужно было преодолеть порог в 50%. Второй тур состоится 28 мая.

Эрдоган победил на выборах в четырех из семи регионов страны, но проиграл в крупных городах: Анкара, Стамбул, Измир и Анталья отдали предпочтение Кылычдароглу. Эрдоган также лидировал по числу голосов среди турецких избирателей за рубежом.

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Нынешний турецкий лидер занимает свой пост с 2014 года. Оппозиция в прошлом году утверждала, что Эрдоган не может участвовать в новых выборах, поскольку в 2018-м, после принятия новой Конституции и спустя четыре года нахождения на посту, он досрочно переизбрался. Однако Минюст Турции посчитал, что согласно новым поправкам он участвовал только в одних выборах, а не в двух, а потому имел право выдвигать свою кандидатуру на выборы этого года. Уже после них Эрдоган заявил, что не пойдет на третий срок в случае своей победы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу президентские выборы
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