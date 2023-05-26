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Выборы президента Турции ,  
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Опросы показали победу Эрдогана во втором туре президентских выборов

Опросы: Эрдоган во втором туре президентских выборов наберет более 50% голосов
Согласно результатам опросов, Эрдоган наберет 52,7–53,7% голосов. Второй тур выборов пройдет 28 мая
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наберет во втором туре выборов 53,7% голосов, следует из опроса турецкого Исследовательского фонда, который приводит Hürriyet.

В опросе участвовали более 3 тыс. человек старше 18 лет, которые имеют право голосовать и проживают в Турции. Он проводился в 26 провинциях. Погрешность не указана.

«По прогнозу, данному в исследовании, Эрдоган будет переизбран с 53,7% голосов. По оценкам, отданные снявшемуся с выборов кандидату Синану Огану 5% голосов в первом туре распределятся следующим образом: 1,75% перейдет Эрдогану, 1,25% — Кемалю Кылычдароглу, а остальные колеблющиеся избиратели будут распределены пропорционально», — пишет Hürriyet.

Согласно другому опросу, которая провела турецкая компания KONDA Research, Эрдоган также победит во втором туре. Он наберет 52,7% голосов, а Кылычдароглу — 47,3%, приводит данные исследования газета Türkiye.

Первый тур выборов президента Турции состоялся 14 мая. Ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 28 мая пройдет второй тур. В нем будут участвовать Эрдоган и кандидат от оппозиции Кылычдароглу.

Опросы показали победу Эрдогана во втором туре президентских выборов
Опросы показали победу Эрдогана во втором туре президентских выборов

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В случае победы Кылычдароглу в Турции впервые за 20 лет сменится глава государства. Эрдоган стал президентом в 2014 году, до этого с 2003-го был премьер-министром.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Опрос Турция Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу выборы президента второй тур

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