Опросы показали победу Эрдогана во втором туре президентских выборов

Согласно результатам опросов, Эрдоган наберет 52,7–53,7% голосов. Второй тур выборов пройдет 28 мая

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наберет во втором туре выборов 53,7% голосов, следует из опроса турецкого Исследовательского фонда, который приводит Hürriyet.

В опросе участвовали более 3 тыс. человек старше 18 лет, которые имеют право голосовать и проживают в Турции. Он проводился в 26 провинциях. Погрешность не указана.

«По прогнозу, данному в исследовании, Эрдоган будет переизбран с 53,7% голосов. По оценкам, отданные снявшемуся с выборов кандидату Синану Огану 5% голосов в первом туре распределятся следующим образом: 1,75% перейдет Эрдогану, 1,25% — Кемалю Кылычдароглу, а остальные колеблющиеся избиратели будут распределены пропорционально», — пишет Hürriyet.

Согласно другому опросу, которая провела турецкая компания KONDA Research, Эрдоган также победит во втором туре. Он наберет 52,7% голосов, а Кылычдароглу — 47,3%, приводит данные исследования газета Türkiye.

Первый тур выборов президента Турции состоялся 14 мая. Ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 28 мая пройдет второй тур. В нем будут участвовать Эрдоган и кандидат от оппозиции Кылычдароглу.

В случае победы Кылычдароглу в Турции впервые за 20 лет сменится глава государства. Эрдоган стал президентом в 2014 году, до этого с 2003-го был премьер-министром.