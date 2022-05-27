Джонсон заявил об ощутимом прогрессе российской операции в Донбассе

Британский премьер признал в интервью, что Россия добивается прогресса при проведении военной спецоперации в Донбассе. Борис Джонсон считает необходимым увеличить военную помощь Украине и поставить туда системы залпового огня *

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Российские вооруженные силы добиваются медленного, но ощутимого прогресса в Донбассе, украинская сторона нуждается в военной поддержке и поставках реактивных систем залпового огня (РСЗО), в интервью Bloomberg заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Российские военные продолжают вгрызаться в землю в Донбассе и добиваться медленного, но, я боюсь, ощутимого прогресса. Вот почему абсолютно и жизненно необходимо, чтобы мы продолжали оказывать военную помощь украинцам», — признал премьер.

В качестве меры военной поддержки Джонсон не исключил поставок Киеву ракетных систем залпового огня, которые ранее не поставлялись на Украину. «РСЗО помогут им [украинским военным] защититься от крайне жестких ударов российской артиллерии, вот к чему должен стремиться мир сейчас», — призвал британский премьер.

Он также описал, каким, по его мнению, может быть урегулирование ситуации с Украиной. «Единственный способ положить этому конец — это признание [Владимиром] Путиным того, что <...> денацификация Украины состоялась, и он может уйти с достоинством и честью. Я думаю, что у него есть политическое поле для маневра, чтобы положить этому конец», — выразил надежду Джонсон, подчеркнув, что, сказав эти слова, он сам не разделяет утверждения российской стороны о наличии нацистов на Украине.

С начала российской военной спецоперации на Украине страны Запада и НАТО воздерживались от поставок Киеву тяжелых вооружений, опасаясь спровоцировать негативную реакцию Москвы. Первые поставки такой техники начались только во второй половине апреля, хотя украинское руководство просило о них с самого начала спецоперации.

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Британский телеканал SkyNews со ссылкой на военных экспертов отмечает, что поставка систем РСЗО могла бы изменить ситуацию в зонах боевых действий и стала бы «несомненным решением», которое «могло бы оказать значительное влияние на ситуацию». Правда, телеканал цитирует еще одного военного эксперта, отставного генерал-майора австралийской армии Мика Райана, который утверждает, что поставка РСЗО на Украину является стратегически бессмысленной, так как такие системы «нужны там быстро и в большом количестве», чтобы их применение могло изменить ситуацию.

SkyNews приводит справку, в которой говорится, что американская самоходная РСЗО M270 способна выпустить до 12 тактических ракет менее чем за 60 секунд, а точность ее стрельбы сохраняется во всех режимах, так как за перенацеливанием после каждого выстрела следит компьютер. В зависимости от используемых боеприпасов M270 может поражать цели на расстоянии до 300 км, что, как отмечает телеканал, «значительно увеличит дальность стрельбы украинских артиллерийских сил».

Вопрос о поставках РСЗО Украине начали обсуждать в администрации США. Как сообщил 27 мая источник телеканала CNN в Белом доме, на прошлой неделе представители Пентагона встретились с генеральным директором Lockheed Martin, чтобы обсудить поставки и наращивание производства систем залпового огня.

Представители украинского руководства и президент страны Владимир Зеленский ранее заявляли, что их страна нуждается в ракетных системах залпового огня M142 и М270. Однако администрация Байдена несколько недель отказывала на фоне высказанных в Совете нацбезопасности опасений, что Украина может использовать вооружение для обстрелов территории России. Еще одна причина, по которой Соединенные Штаты не торопились с передачей РСЗО, — сомнения, может ли Вашингтон позволить себе отдать так много высококлассного оружия из военных запасов.

Издание Politico писало, что в ответ на просьбы Киева в последние месяцы США поставляли Украине старые советские ракетные системы времен СССР, хранившиеся на складах союзников.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Москве предупредили, что поставки западными странами Украине вооружения, заряды которого способны достигать территории России, приведут к эскалации. Москва считает «накачиванием» поставки вооружения на Украину; в то же время в Кремле заявили, что они не помешают России достичь целей военной операции. Глава МИД России Сергей Лавров также предупредил, что российские военные будут считать законными целями любые грузы на Украине, которые Россия сочтет поставками иностранного оружия.

Также министр указал, что поставки западного вооружения Украине приближают ситуацию к «прокси-войне» с Россией. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — сказал Лавров в конце апреля. Позднее он заявил, что Запад объявил России «тотальную гибридную войну» и Москва принимает этот вызов.