Помощник прокомментировал сообщения о заражении Кадырова коронавирусом

Рамзан Кадыров (Фото: ЧГТРК «Грозный» / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию с коронавирусом в республике, «работа [оперативного] штаба идет под его личным контролем». Об этом ТАСС сообщил помощник главы Чечни и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев, комментируя информацию о том, что у Кадырова заподозрили коронавирус.

По словам Дудаева, власти региона принимают «исчерпывающие меры по нераспространению новой коронавирусной инфекции».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. По словам собеседника агентства, Кадыров находится под наблюдением врачей.

О возможной болезни главы Чечни также сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, Кадырову диагностировали «поражение легких», но COVID-19 не подтвержден. Как утверждает канал, глава Чечни несколько дней назад почувствовал недомогание, но «сначала списывал это на ОРВИ», а после ухудшения состояния ему рекомендовали обратиться в московские больницы.