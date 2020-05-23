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Пандемия коронавируса ,  
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Кадыров обратился к мусульманам после сообщений о заражении COVID-19

Чеченский лидер записал обращение по случаю праздника Ураза-байрам. На опубликованных в Telegram кадрах слышен его голос, но сам Кадыров на видео не запечатлен. Ранее СМИ сообщали о его госпитализации с коронавирусом в Москву
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров по случаю праздника Ураза-байрам обратился с поздравлениями к мусульманам. Он записал видеообращение из Грозного, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров на чеченском языке поздравил подписчиков с праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). «Это было непростое время для всех из-за пандемии, многие были напуганы, и это понятно. Хочу сказать, что в Чечне меньше умерших, чем в прошлом году, и родившихся за эти четыре месяца тоже больше», — сказал Кадыров (цитата по «РИА Новости»).

У главы Чечни Кадырова заподозрили заражение COVID-19
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<p>Рамзан Кадыров</p>

По его мнению, этого удалось достичь благодаря тому, что жители региона соблюдали меры предосторожности, а в обществе соблюдалось согласие. «Мы выдержали это испытание, в будущем будет еще лучше», — добавил он.

В кадре чеченский лидер не появился. Он заснял центральную площадь Грозного, где расположена мечеть «Сердце Чечни». Поздравления главы республики звучат за кадром.

Спикер парламента Чечни назвал сплетнями данные о болезни Кадырова
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Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Несколько дней назад ряд СМИ сообщили о том, что Кадыров находится под наблюдением врачей с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, об этом сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в медицинских кругах. По информации ТАСС, Кадырова доставили на самолете в Москву для прохождения лечения. Эту же информацию публиковал Telegram-канал Baza, отмечая тяжелое состояние здоровья у главы чеченской республики.

Позднее спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг данные о заражении Кадырова коронавирусом. «Что только не пишут, ставят диагнозы и даже проценты, вы, наверное, и сами видели. Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, неправда», — заявил он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Рамзан Кадыров, Ураза-Байрам
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