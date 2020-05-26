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Кадыров заявил об участии в оперштабе после новостей о заражении COVID-19

Помощник Кадырова Ахмед Дудаев заявил, что предпосылок беспокоиться о здоровье главы республики не видит
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Kadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что заслушал доклады участников оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в республике. Это заявление он сделал на фоне сообщений о том, что он сам мог заразиться коронавирусом.

«На первом после праздника Ид аль-Фитр совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении. К тексту Кадыров прикрепил фотографию круглого стола с участниками совещания.

Помощник Кадырова, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев заявил ТАСС, что Кадыров лично провел совещание. «Он в прекрасном расположении духа, здоров и чувствует себя отлично, бодро. Никаких предпосылок беспокоиться о его здоровье не видим», — сказал он.

У главы Чечни Кадырова заподозрили заражение COVID-19
Общество
<p>Рамзан Кадыров</p>

ТАСС и «Интерфакс» 21 мая со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщали, что у главы Чечни заподозрили заражение коронавирусом и он госпитализирован, из Грозного его на самолете доставили в Москву. Власти Чечни информацию о его болезни опровергали. Кадыров лично контролирует ситуацию с коронавирусом в республике, «работа [оперативного] штаба идет под его личным контролем», говорил помощник главы Чечни и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев. Спикер республиканского парламента Магомед Даудов также заявлял, что Кадыров здоров и «повода для беспокойства нет». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о состоянии здоровья Кадырова отвечал, что у него нет на этот счет информации.

23 мая в Telegram-канале главы Чечни появилось сообщение, в котором Кадыров поздравил жителей республики с Ураза Байрамом. Оно было снято на площади перед центральной мечетью «Сердце Чечни», фоном в нем звучал намаз. Сам Кадыров в кадре не появился, прозвучал только его голос.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Рамзан Кадыров, Чечня
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