Верховная рада приняла ужесточающий мобилизацию закон

Верховная рада приняла закон, который ужесточает правила мобилизации. Его обсуждали с начала 2024 года. Из документа изъяли право на увольнение после 36 месяцев службы — эту норму предлагают прописать отдельным законом

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11 апреля Верховная рада приняла во втором — и в последнем — чтении законопроект об ужесточении мобилизации. В первом чтении его одобрили еще 7 февраля — с тех пор документ находился на доработке в комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет президент, — то есть примерно в середине мая.

«За» проголосовали 283 депутата, «против» — один, воздержались 49.

Из документа убрали норму о демобилизации военных, которые служат уже 36 месяцев. По информации украинских СМИ, комитет Рады по нацбезопасности сделал это с подачи главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского — в письме к министру обороны Рустему Умерову он отметил, что вопрос увольнения со службы надо рассмотреть отдельным законопроектом. «Отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — написал главком (цитата по «Страна.ua»).

Две скандальные нормы — об обязательном наличии у военнообязанного электронного кабинета, через который будут рассылать повестки, и о блокировке счетов уклонистов — из документа также изъяли. Однако в законе есть ряд других положений, который мобилизацию ужесточают:

Военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК — украинские военкоматы) в течение 60 дней. Если человек не уложился в этот срок, ему грозит штраф от 17 тыс. до 22,5 тыс. гривен (от 40 тыс. до 54 тыс. рублей), а также лишение прав на управление автомобилем (это по решению военкомата).

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военный билет; его отсутствие станет основанием для задержания. Его могут проверять полиция, работники ТЦК и пограничники. Также без военного билета военнообязанные за рубежом не смогут получить новый паспорт — «Это касается и юношей от 18 лет, которые могли уехать из Украины еще до совершеннолетия, — объясняет издание «Страна.ua». — То есть, чтобы за границей можно было получать украинские документы, нужно ехать в Украину и получать военный билет. Но, поскольку из Украины потом не выпустят, то это не имеет смысла».

От мобилизации освобождают:

всех сотрудников Нацполиции, Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности, прокуратуры и госслужбы по чрезвычайным ситуациям;

руководителей органов госвласти, депутатов, судей, министров и их заместителей;

50% госслужащих категорий «Б» и «В» — руководители подразделений и другие должности;

сотрудники стратегических предприятий, которые выполняют военные заказы и которые критически важны для снабжения ВСУ, и их бенифициарные собственники (то есть бронь получают крупные украинские бизнесмены).

Среди обычных граждан отсрочку получают:

инвалиды всех групп - имеют право на отсрочку от шести до 12 месяцев;

те, у кого есть трое несовершеннолетних детей;

отцы и матери-одиночки, чей супруг погиб, пропал без вести, лишен родительских прав или находится в тюрьме;

отец или мать несовершеннолетнего, чей супруг уже проходит военную службу;

родители детей-инвалидов;

учащиеся дневной и дуальной формы обучения, которые получают образование уровня выше, чем предыдущее.

Украинское руководство неоднократно говорило, что для прорыва на поле боя необходимо увеличить набор в армию. Президент Владимир Зеленский заявил в конце 2023 года, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек. В то время Валерий Залужный, на тот момент главнокомандующий ВСУ, эту информацию отверг — по его словам, у Генштаба нет права предлагать законодательные инициативы, поэтому «никакого запроса на какие-то там цифры» военные не делали и официальных документов правительству не подавали.

Александр Сырский в марте 2024 года сообщил, что после аудита внутренних ресурсов и уточнения боевого состава «эта цифра была существенно уменьшена». «Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах», — рассказал военный в интервью «Укринформу». Он заверил, что мобилизованные попадают на фронт не сразу, сначала они проходят обучение — в феврале, по словам Сырского, число людей в тренировочных центрах составило 84% от всего числа мобилизованных.