Врио главы Кургана ушла в отставку на фоне паводков

Врио главы Кургана назначили Юлию Гурьянову, Анастасия Аргышева уволилась по собственному желанию. 24 апреля на совещании по паводкам ее «потерял» президент. Путин призывал к «организации выборов»

Фото: Администрация города Кургана

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, на эту должность назначили ее заместителя, директора городского департамента социальной политики Юлию Гурьянову, сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

«Юлия Ивановна хорошо проявила себя в проведении эвакуационных мероприятий и сейчас продолжает координировать работу по выплатам пострадавшим от паводка», — говорится в сообщении.

Там добавили, что Аргышева займет должность управляющего делами администрации Кургана. Она в том числе будет контролировать работу муниципальных комиссий по выплатам пострадавшим от паводка.

24 апреля президент России Владимир Путин проводил совещание по ликвидации последствий паводков, в ходе которого удивился отсутствию мэра Кургана. Соответствующий вопрос он задал Аргышевой. Президенту объяснили, что после отставки главы города в начале года она является временно исполняющим его обязанности. Путин призвал к проведению «соответствующих мероприятий» и «организации выборов».

Главой Кургана до 10 января была Елена Ситникова. Она стала фигуранткой уголовного дела о халатности и досрочно ушла в отставку по собственному желанию. Сама чиновница связала свое увольнение с состоянием здоровья.

В конце 2023 года Ситникова была задержана. Как сообщали источники ТАСС, в Курган приезжали следователи московского управления СК. По данным регионального портала 45.ru, поводом стало расследование уголовного дела о весенних пожарах, в результате которых выгорело несколько сел и погибли более 20 человек. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде запрета определенных действий.