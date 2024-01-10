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Глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку после уголовного дела

Глава Кургана Елена Ситникова, которую обвинили в халатности, ушла в отставку
Елена Ситникова
Елена Ситникова (Фото: Елена Ситникова / VK)

Глава Кургана Елена Ситникова, которая стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в халатности, досрочно ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Сегодня, 10 января 2024 года, на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Кургана Елены Ситниковой», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что такое решение Ситникова приняла из-за состояния здоровья, а депутаты городской думы единогласно ее поддержали.

Председатель городского заксобрания Игорь Прозоров вручил чиновнице благодарственное письмо, после чего сообщил, что Ситникова остается «в команде» и со следующего дня переходит на другую работу. «Мы продолжим наше взаимодействие», — резюмировал спикер.

Временно исполняющей обязанности главы Кургана назначена первый заместитель Ситниковой Анастасия Аргышева.

Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову
Общество
Елена Ситникова

В конце декабря Ситникову задержали сотрудники Следственного комитета. Ей предъявили обвинения в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, и возбудили в отношении нее уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК. Максимальное наказание по ней — семь лет заключения.

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В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ей запретили встречаться со свидетелями по делу и другими обвиняемыми.

Региональный портал 45.ru сообщал, что дело против Ситниковой, скорее всего, связано с пожаром в курганском микрорайоне Смолино, который случился весной 2023 года. 7 мая Смолино, который в основном был застроен частными домами, практически полностью сгорел. Погибли несколько человек, многие лишились крова и имущества.

Теги
Курган глава города отставка
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