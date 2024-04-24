«А где же глава Кургана?»: Путин потерял мэра города
На совещании по ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин удивился, что на нем не присутствует мэр Кургана.
— Анастасия Николаевна, а где же глава-то Кургана? — спросил Путин. Он обратился к врио главы города Анастасии Аргышевой.
После этого на совещании возникла пауза.
— Владимир Владимирович, глава Кургана у нас ушла в отставку в начале года. Анастасия Николаевна временно исполняет обязанности, — ответили президенту во время совещания.
— Надо проводить соответствующие мероприятия, выборы организовать, — подытожил Путин.
Предыдущий мэр Кургана Елена Ситникова ушла в отставку в январе 2024 года после возбуждения уголовного дела о халатности.
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