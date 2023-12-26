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Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову
Главу Кургана Елену Ситникову задержали силовики
Следователи задержали главу Кургана Елену Ситникову "для дачи показаний", сообщили источники в экстренных службах
Елена Ситникова
Главу города Курган Елену Ситникову задержали правоохранительные органы. Об этом сообщили источники агентства ТАСС и портала «Ура.Ру».
Собеседник ТАСС подтвердил задержание Ситниковой, но не назвал его причины. Источники портала в свою очередь сообщили, что главу Кургана задержали «сотрудники следственного комитета для дачи показаний».
Также, по их словам, в операции участвовали следователи московского управления СК, которые приехали в Курган.
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