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Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову

Главу Кургана Елену Ситникову задержали силовики
Следователи задержали главу Кургана Елену Ситникову "для дачи показаний", сообщили источники в экстренных службах
Елена Ситникова
Елена Ситникова (Фото: sitnikovaev45 / VK)

Главу города Курган Елену Ситникову задержали правоохранительные органы. Об этом сообщили источники агентства ТАСС и портала «Ура.Ру».

Собеседник ТАСС подтвердил задержание Ситниковой, но не назвал его причины. Источники портала в свою очередь сообщили, что главу Кургана задержали «сотрудники следственного комитета для дачи показаний».

Также, по их словам, в операции участвовали следователи московского управления СК, которые приехали в Курган.

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Юлия Овчинникова
Россия Курган Курганская область
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