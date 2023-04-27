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Война санкций ,  
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США скорректировали исключения по санкциям против ФСБ

Минфин США ввел санкции против ФСБ
Исключения действовали и раньше. Они позволяли американским компаниям взаимодействовать с ФСБ как с регулятором импорта в Россию IT-продуктов
Здание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Минфин США скорректировал исключения по санкциям, разрешив ряд операций с Федеральной службой безопасности России, следует из генеральной лицензии, опубликованной на сайте ведомства. Речь идет случаях, когда американским компаниями необходимо в том числе запрашивать или получать разрешения от ФСБ для импорта, распространения и использования IT-продуктов в России.

Исключение предусмотрено при условия того, что будут соблюдаться правила экспортного контроля, установленные министерством торговли США, а сумма выплаченных сборов в адрес ФСБ не будет превышать $5 тыс. в год, говорится в документе.

Вашингтон не впервые корректирует санкции в отношении ФСБ. Подобные изменения уже применялись США для того, чтобы американские компании могли взаимодействовать с российской спецслужбой как с регулятором в области импорта в Россию криптографических IT-продуктов, писал РБК.

27 апреля американский Минфин объявил о новых санкциях в отношении России и Ирана в связи с «неправомерным задержанием граждан США». Под ограничительные меры попали ФСБ и высокопоставленные сотрудники разведки Корпуса стражей исламской революции, говорится в сообщении.

В сообщении Минфина не упоминаются конкретные лица, из-за задержания которых против ФСБ введены санкции. В конце марта российская спецслужба задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Госдеп считает его «удерживание» незаконным, а президент США Джо Байден призывал отпустить журналиста.

ФСБ ранее уже находилась под санкциями США. Еще в 2016 году их утвердил тогдашний президент США Барак Обама.

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