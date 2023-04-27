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Правительство получило право делать исключения из санкций против Украины

Владимир Путин дал правительству право делать исключения из экономических мер против Киева
Путин подписал указ о введении новых «специальных экономических мер» в отношении Украины в ноябре 2018 года. С тех пор в санкционный список Москвы были включены множество украинских предприятий и политиков
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Бабушкин / ТАСС)

Президент Владимир Путин наделил правительство правом делать исключения из специальных экономических мер в отношении Украины, введенных в 2018 году, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» от 22 октября 2018 года и дополняется следующим пунктом: «Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер, определенных в соответствии с настоящим указом».

Новый указ распространяется на правоотношения, возникшие с даты подписания указа президентом.

Путин подписал указ в октябре 2018 года. В соответствии с ним специальные экономические меры вводятся правительством «в связи с недружественными действиями Украины» в отношении россиян и компаний из России. В частности, президент поручил правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции, а также решить, какие именно ограничения против этих лиц нужно ввести и «обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер». В первоначальном варианте документ состоял из 322 физических лиц и 68 предприятий.

С 2018 года Россия неоднократно вводила и расширяла санкции против Киева. В частности, в санкционный список Москвы были включены глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова и др. Ограничительные меры предусматривают заморозку счетов, бездокументарных ценных бумаг и имущества подсанкционных лиц на территории России.

Также Россия неоднократно расширяла список подсанкционных украинских товаров и компаний, к которым сегодня относятся крупнейшие химические холдинги Украины, производители агропродукции, металлургические и горнорудные компании, а также банки и оборонные предприятия.

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Правительство получило право делать исключения из санкций против Украины
Правительство получило право делать исключения из санкций против Украины

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин правительство санкции Украина
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