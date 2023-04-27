Экс-премьер Словакии пообещал отменить поставки оружия Украине

Экс-премьер Фицо пообещал, что в случае победы его партии на выборах в парламент Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО и наложит вето на «бессмысленные» санкции против России

Роберт Фицо (Фото: Jakub Gavlak / EPA / ТАСС)

Словакия прекратит поставки оружия Украине и выступит против некоторых санкций против России, если его партия победит на парламентских выборах в сентябре, заявил бывший премьер Роберт Фицо.

«Я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие только ради хорошего имиджа среди западных стран. У нас есть право иметь собственное мнение», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Фицо также отметил, что в случае победы его партии Словакия не поддержит заявку Украины о вступлении в НАТО, поскольку это «самая большая глупость». «Вступление Украины в НАТО означало бы начало третьей мировой войны», — считает он.

Также политик обещал наложить вето на «бессмысленные» санкции против России, которые наносят ущерб странам ЕС.

Фицо возглавляет партию «Направление — социальная демократия» (Smer) — крупнейшую в парламентской оппозиции. В 2006–2010 годах и в 2012–2018 годах он занимал пост премьера. В отставку с этого поста Фицо ушел на фоне многотысячных протестов, которые начались в Словакии после убийства журналиста Яна Куцяка, который публиковал статьи о коррупции и связях политиков с преступниками, и его невесты Мартины Кушнировой. Демонстранты требовали провести досрочные выборы. На фоне массовых митингов свои посты покинули Фицо, а также начальник полиции, министр внутренних дел и министр культуры Словакии.

В последние месяцы поддержка партии Фицо выросла, сообщил Bloomberg со ссылкой на проведенный в марте социологический опрос компании AKO. Smer выбрали 17,6% респондентов, второе место заняла партия Hlas другого бывшего премьера — Питера Пеллегрини (16,1%), на третьем оказалась Progresívne Slovensko, ее лидер — член Европарламента Михал Шимечка. Партия действующего премьер-министра Эдуарда Хегера «Обычные люди» набрала 5%.

Растущую поддержку партии Фицо также показал мартовский опрос агентства IPSOS: Smer получила 16,2%, Hlas — 16%, а партия Хегера — 4,8% поддержки.

В апреле Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Взамен США поставят 12 новых боевых вертолетов AH-1Z Viper, а также противотанковые управляемые ракеты Hellfire.

В Кремле, комментируя решение Словакии передать Украине МиГ-29, заявили, что это можно интерпретировать способом утилизировать старую военную технику. Как узнал The Economist, в ВСУ разбирают некоторые полученные МиГ-29 на запчасти, поскольку многие из них непригодны для полетов.

Москва неоднократно выступала против поставок оружия Киеву.