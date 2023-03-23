В Словакии выросла поддержка критикующего санкции бывшего премьера

Роберт Фицо, бывший словацкий премьер-министр, сейчас возглавляет партию, которая по опросам лидирует по поддержке населения. Фицо не раз критиковал антироссийские санкции, а теперь и предоставление помощи Украине

Роберт Фицо (слева) (Фото: Martin Baumann / ZUMA Press / Global Look Press)

В Словакии выросла поддержка партии Smer, которую возглавляет бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты социологического опроса компании AKO.

Опрос проводился с 7 по 13 марта, у 1 тыс. участников узнавали их предпочтения касательно политических партий. Smer выбрали 17,6% респондентов. На втором месте — партия Hlas (16,1%), которой руководит еще один бывший словацкий премьер — Питер Пеллегрини. На третьем — Progresívne Slovensko, ее лидер — член Европарламента Михал Шимечка.

Партия действующего премьер-министра, Эдуарда Хегера, «Обычные люди», набрала только 5%.

Reuters со ссылкой на еще один опрос, проведенный с 7 по 9 марта агентством IPSOS с участием 1107 человек, также указывает на преимущество партии Фицо (она получила 16,2%), а Hlas — ровно 16%. Партия Хегера в этом опросе получила только 4,8% поддержки.

Парламентские выборы в Словакии пройдут в сентябре этого года.

Фицо был премьер-министром в 2006-2010 годах и в 2012-2018-х. После этого срока его сменил Пеллегрини. Причиной отставки Фицо стали протесты против коррупции, пишет Reuters, вспыхнувшие на фоне убийства журналиста-расследователя и его невесты.

Лидер Smer критиковал введение санкций против России еще будучи премьер-министром, указывает словацкое издание DennikN. В последнее время к этому добавилась и критика поставок Украине. Как отмечает портал Idnes, Фицо выступил против поставок Киеву Братиславой 13-ти Миг-29. Об этом решении сообщил 17 марта премьер-министр Хегер.