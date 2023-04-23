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The Economist узнал о разборе ВСУ на запчасти МиГ-29 от Польши и Словакии

Economist: Украина разбирает на запчасти некоторые поставленные Польшей и Словакией МиГ-29
По данным журнала, Украина разбирает на запчасти некоторые МиГ-29, поставленные Польшей и Словакией, поскольку эти истребители непригодны для полетов
МиГ-29
МиГ-29 (Фото: Björn Trotzki / IMAGO / Global Look Press)

Украинские военные разбирают некоторые полученные от Польши и Словакии истребители МиГ-29 на запчасти, пишет The Economist.

«За последние недели Польша и Словакия поставили около восьми истребителей МиГ-29, но их количество также ограничено. Многие из самолетов непригодны для полетов и используются на запчасти», — сказано в материале.

Как сообщает «Политика страны», 17 апреля Словакия передала 13 МиГ-29, Польша в марте направила четыре истребителя (всего обещано 14). В январе польская газета Dziennik писала со ссылкой на источники, что Варшава передала первые «МиГи» Киеву еще весной прошлого года — это были машины по запчастям, например, были отправлены фюзеляжи и крылья.

Как пишет The Economist со ссылкой на данные из документов американской разведки и Пентагона, оказавшихся в Сети, Украина потеряла 60 истребителей (каких именно, не уточняется), или 40% от того, что имела до начала конфликта. По данным российского Минобороны на 23 апреля, всего за время спецоперации было уничтожено 411 украинских самолетов.

После того как западные партнеры Украины приняли решение о поставках ей своих танков (немецких Leopard, американских Abrams и других), президент страны Владимир Зеленский заявил, что теперь Киев мечтает об авиации. Передача самолетов вызвала неоднозначную оценку среди руководителей западных стран.

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц исключили поставки авиации Украине. В Нидерландах и Франции, наоборот, сообщили, что рассмотрят вопрос о поставках истребителей Украине, если она попросит.

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Российская сторона осуждает предоставление военной помощи Западом Киеву. Как отмечали в Кремле, это не помешает Москве достичь своих целей в ходе спецоперации, но продлит «страдания украинского народа» на срок больший, «чем они могли бы» продолжаться.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
МиГ-29 запчасти истребители Украина
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