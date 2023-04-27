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Глава Минобороны Украины заявил об исчерпании запасов советских ракет ПВО

Глава Минобороны Украины Резников: у Киева истощаются запасы ракет для советской ПВО
Речь идет об истощении запасов ракет к советским системам ПВО. Такие боеприпасы производятся в России. Западные СМИ, в частности WSJ и WP, со ссылкой на утекшие документы Пентагона писали, что запасы у Киева могут закончится в мае
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

У Киева заканчиваются запасы боеприпасов к советским системам противовоздушной обороны, сообщил в интервью «РБК-Украина» министр обороны Украины Алексей Резников.

«Если они [ракеты для этой системы ПВО] не производятся у нас, и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО», — сказал Резников.

По его словам, сейчас ключевая задача Киева и его партнеров — обеспечить Украину запчастями, обслуживанием, ремонтом и боеприпасам к тем системам, которые она уже получила, — «от снайперской винтовки до HIMARS и танка».

О том, что Украина может исчерпать запасы ракет для комплексов «Бук» к 13 апреля, а ракет C-300 — к 3 мая, ранее со ссылкой на утекшие документы Пентагона сообщила The Wall Street Journal. В документах говорилось, что в таком случае большая часть критической инфраструктуры Украины за пределами Киевской области останется неприкрытой со стороны ПВО и число незащищенных объектов вырастет с шести до более чем 40.

The Washington Post, также со ссылкой на утекшие документы Пентагона и разведки США, датированные концом февраля, в свою очередь, сообщала, что возможность Киева обеспечить противовоздушную оборону среднего радиуса действия будет истощена к 23 мая. Представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат тогда назвал эту информацию устаревшей. В то же время он признал, что существует угроза нехватки советских боеприпасов, которые производятся в России. «Больше их негде взять, так что рано или поздно они закончатся», — сказал он.

В середине апреля Германия сообщила, что Украина получила от нее первую систему ПВО Patriot. Параллельно с этим Financial Times со ссылкой на источники писала, что Киев попросил западных партнеров срочно передать ракеты для зенитно-ракетных комплексов.

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В Кремле неоднократно критиковали поставки западных вооружений Украине, отмечая, что они «сделают конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменят целей и достижения конечного результата Россией. Конкретно в случае с поставками Patriot президент Владимир Путин заявил, что Россия их «пощелкает».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Украина ПВО ракеты Алексей Резников Военная операция на Украине
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