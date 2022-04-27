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В Кремле назвали провокационным заявление Киева о Приднестровье

Песков: заявление Украины о готовности «взять» Приднестровье является провокационным
Ранее советник офиса президента Украины заявил, что ВСУ смогут «взять» Приднестровье, если соответствующая просьба поступит со стороны Молдавии. Песков назвал это заявление «достаточно провокационным»
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Кремль считает достаточно провокационным заявление украинских властей о возможном захвате Приднестровья. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Так, на вопрос о том, как в Кремле расценивают слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Вооруженные силы Украины могут взять под контроль Приднестровье, Песков ответил: «Достаточно провокационно. Это все, что я могу сказать».

Ранее в этот день Арестович заявил, что Украина готова взять под контроль Приднестровье, если соответствующая просьба поступит со стороны Молдавии. «Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно», — сказал он.

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Алексей Арестович

Уже несколько дней в Приднестровье происходят вооруженные нападения на объекты гражданской и военной инфраструктуры. В частности, 25 апреля в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности. На следующий день в поселке Маяк, близ радиотелецентра, произошло два взрыва, были выведены из строя антенны, ретранслировавшие российское радио.

После этого правительство Приднестровья объявило в республике красный уровень террористической угрозы. В то же время президент Молдавии Майя Санду провела заседание Совета безопасности республики, по итогам которого сообщила, что в Приднестровье существует напряженность между разными силами внутри республики, которые желают дестабилизировать ситуацию.

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Ранее 27 апреля МВД Приднестровья сообщило о стрельбе по селу Колбасна, где находится один из крупнейших в Европе складов боеприпасов, с территории Украины. Кроме того, ночью в небе над селом «было замечено несколько дронов», запущенных, по версии МВД, также с территории Украины.

Приднестровье граничит с Украиной, где проходит специальная военная операция России. В непризнанной республике с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта, начавшегося в годы распада Советского Союза, находятся российские миротворческие силы.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились с подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Приднестровье Дмитрий Песков Украина
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