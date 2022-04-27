Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Первая страна Старого Света узаконила биткоин как платежное средство Крипто, 17:23
Какие регионы объявили высокий уровень террористической опасности. Карта Политика, 17:19
Создатель группы Reflex отсудил у баскетбольного клуба более ₽1 млн Спорт, 17:19
Подоляк заявил о работе по юридическому оформлению позиций Киева и Москвы Политика, 17:14
Ротенберг усомнился в способности лучшего бомбардира СКА заиграть в НХЛ Спорт, 17:11
ЦСКА пригрозил судом отказавшемуся вернуться в клуб баскетболисту сборной Спорт, 17:09
В правительство внесли концепт новых бюджетных правил Экономика, 17:08
Москалькова заявила о возвращении всех задержанных Киевом дальнобойщиков Общество, 17:07
Путин сообщил о создании «недругами» России геополитического оружия Политика, 17:03
Аудионаркотики или пустышка: как работают бинауральные ритмы Социальная экономика, 17:00
В Петербурге арестовали журналистку по статье о фейках про армию Политика, 16:59
Путин пообещал «молниеносный ответ» в случае угрозы для России Политика, 16:58
Макрона во время поездки по Иль-де-Франсу закидали помидорами Политика, 16:56
Путин на топорные попытки изоляции России пообещал больше свободы бизнеса Политика, 16:53
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Подоляк заявил о работе по юридическому оформлению позиций Киева и Москвы

Москва и Киев продолжают консультации на уровне рабочих подгрупп, сообщил Подоляк. Они готовят позиции сторон в юридическом плане, пояснил он
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Kemal Aslan / Reuters)

Время встречи президентов России и Украины, а также ее контекст пока не определены, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«С одной стороны, наблюдаем определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке страны <...>. С другой стороны, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане. Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное сообщение», — говорится в его комментарии.

Таким образом Подоляк прокомментировал слова главы Минобороны Турции Хулуси Акара. Он допустил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти «в ближайшие дни». Российские власти, в свою очередь, не раз подчеркивали, что такая встреча будет возможна только после подготовки мирного договора.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Провести переговоры Путина и Зеленского в Турции неоднократно предлагал президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его же инициативе российская и украинская делегации встречались очно в Стамбуле в конце марта. По итогам этой встречи Киев передал Москве предложения по мирному соглашению.

Россия отправила встречный проект договора 15 апреля, однако ответа на него пока не получила, сообщил 22 апреля глава МИДа Сергей Лавров. Переговоры же делегаций, по его словам, продвигаются «медленно-медленно» и демонстрируют несостоятельность и недоговороспособность Киева. «Заявления украинских представителей, включая президента и его советников, наводят на мысли, что им эти переговоры совсем не нужны и они смирились со своей судьбой», — отметил министр.

В свою очередь, Путин накануне заявил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась после переговоров в Стамбуле. По его словам, Украина хочет обсуждать Крым и Донбасс на саммите лидеров двух стран, в то время как Россия настаивает на решении этого вопроса на стадии составления проекта соглашения об урегулировании.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kirill Pershin / Unsplash «Теперь Россия — это Крым»: опыт развития бизнеса под жесткими санкциями
Прогнозы
Pro
Фото: BCG Рано или поздно вы окажетесь в «пузыре»: экс-глава BCG — руководителям
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ TASS Переждать не получится: как за два-три года изменится российский бизнес
Прогнозы
Pro
Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить
Статьи
Pro
Компания приостановила бизнес в России. К чему готовиться ее директору
Статьи
Pro
Серверы с автоматчиками: с каким бизнесом россияне выходят в Африку
Статьи
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Горизонт планирования — один день: логистика погрузилась в новый кризис
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Лучший маркетинг — бесплатный: как Mailchimp нашла идею развития в кризис
Статьи

Зеленский же настаивает на проведении личных переговоров двух президентов, поскольку считает, что передача информации через посредников «не даст желаемого результата». Он допустил, что Киев может выйти из переговорного процесса, если на территориях, взятых под контроль российскими военными, проведут референдумы.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Украина переговоры встреча президентов Владимир Путин Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Путин назвал прорывом переговоры с Украиной в Стамбуле
Политика
Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским
Политика
В офисе Зеленского сообщили о готовности Украины «взять» Приднестровье
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter