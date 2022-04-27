Подоляк заявил о работе по юридическому оформлению позиций Киева и Москвы

Москва и Киев продолжают консультации на уровне рабочих подгрупп, сообщил Подоляк. Они готовят позиции сторон в юридическом плане, пояснил он

Михаил Подоляк (Фото: Kemal Aslan / Reuters)

Время встречи президентов России и Украины, а также ее контекст пока не определены, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«С одной стороны, наблюдаем определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке страны <...>. С другой стороны, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане. Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное сообщение», — говорится в его комментарии.

Таким образом Подоляк прокомментировал слова главы Минобороны Турции Хулуси Акара. Он допустил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти «в ближайшие дни». Российские власти, в свою очередь, не раз подчеркивали, что такая встреча будет возможна только после подготовки мирного договора.

Провести переговоры Путина и Зеленского в Турции неоднократно предлагал президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его же инициативе российская и украинская делегации встречались очно в Стамбуле в конце марта. По итогам этой встречи Киев передал Москве предложения по мирному соглашению.

Россия отправила встречный проект договора 15 апреля, однако ответа на него пока не получила, сообщил 22 апреля глава МИДа Сергей Лавров. Переговоры же делегаций, по его словам, продвигаются «медленно-медленно» и демонстрируют несостоятельность и недоговороспособность Киева. «Заявления украинских представителей, включая президента и его советников, наводят на мысли, что им эти переговоры совсем не нужны и они смирились со своей судьбой», — отметил министр.

В свою очередь, Путин накануне заявил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась после переговоров в Стамбуле. По его словам, Украина хочет обсуждать Крым и Донбасс на саммите лидеров двух стран, в то время как Россия настаивает на решении этого вопроса на стадии составления проекта соглашения об урегулировании.

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Зеленский же настаивает на проведении личных переговоров двух президентов, поскольку считает, что передача информации через посредников «не даст желаемого результата». Он допустил, что Киев может выйти из переговорного процесса, если на территориях, взятых под контроль российскими военными, проведут референдумы.