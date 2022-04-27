Минобороны Турции допустило встречу Путина и Зеленского «в ближайшие дни»
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в ближайшие дни, считает министр обороны Турции Хулуси Акар. Его слова приводит сайт турецкого ведомства.
«Мы надеемся, что, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно, с предложениями нашего президента, удастся сойтись двум лидерам», — сказал министр.
По словам Акара, Турция продолжает вносить вклад в разрешение конфликта на Украине, в том числе предпринимает посреднические усилия, чтобы гуманитарная ситуация не ухудшалась и прекращение огня было достигнуто как можно скорее.
В Кремле неоднократно заявляли, что переговоры Путина и Зеленского возможны, но для них необходимо подготовить конкретный письменный документ.
Мирное соглашение обсуждается на уровне делегаций России и Украины, однако, по заявлению российской стороны, процесс продвигается «медленно-медленно». Путин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем подтвердил, что переговоры продолжаются, они идут в онлайн-формате.
Как напомнил Путин, Украина отошла от своих предложений, выдвинутых в Стамбуле 29 марта, в рамках которых Киев был готов «вынести за скобки вопросов гарантий безопасности» Крым, Севастополь и республики Донбасса.
«Они просто от этого отказались и в своем проекте соглашения на этот счет, нам представленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств. Для нас понятно, что эти вопросы, если мы отнесем их на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, для нас ясно, что они никогда решены и не будут», — пояснил президент.
22 апреля глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что у него состоялись несколько длительных разговоров с главой делегации Киева Давидом Арахамией. Тогда же глава МИДа Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной застопорились, а переданное Россией за неделю до этого предложение остается без ответа. Он также считает, что представителям Киева «переговоры не нужны» и «они смирились со своей судьбой».
Зеленский в последние недели неоднократно говорил о прекращении переговоров России при определенных обстоятельствах. В их числе он называл уничтожение украинских военных в Мариуполе или проведение референдумов в занятых Россией украинских регионах. Зеленский также считает переговоры делегаций неэффективными и настаивает на встрече с Путиным.