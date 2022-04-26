Bloomberg и Onet сообщили о приостановке Россией поставок газа в Польшу
Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. Об этом сообщают портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG, а также агентство Bloomberg.
Источники Onet подтвердили информацию о значительном сокращении поставок газа, а затем об их приостановке. Россия не сообщила Польше о причинах приостановки поставок.
Соглашение PGNiG с «Газпромом» истекает в конце 2022 года. В начале февраля польская сторона сообщила, что PGNiG не собирается заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки газа в Польшу.
По данным портала, в Министерстве по вопросам климата создали кризисный штаб. Согласно неофициальным данным, в пятницу, 22 апреля, истек срок оплаты за газ в российской валюте. В тот же день в PGNiG заявили, что в связи с угрозой приостановки поставок российского газа ситуация находится на постоянном контроле.
«Мы рассматриваем различные сценарии и готовы к ним. Благодаря реализации правительственной стратегии диверсификации источников поставки газа PGNiG готова к импорту газа от разных поставщиков», — подчеркнули в компании.
В пресс-службе «Газпрома» не подтвердили РБК, что поставки в Польшу уже приостановлены, напомнив, что «сегодня [26 апреля] Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей».
Ранее 26 апреля уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский объявил, что Польша отказывается платить за поставки газа из России рублями.
«Учитывая все возможные риски, мы к ним готовы», — заверил он, выступая на Европейском экономическом конгрессе в Катовице. Наимский добавил, что Польша готова к прекращению поставок российского газа и даже может самостоятельно отключиться от подачи газа «в любой момент».
Ранее МИД Польши ввел санкции против российских кампаний, в том числе против «Газпрома», НОВАТЭКа и Novatek Green Energy.
Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран, в том числе для стран Евросоюза. Новая схема оплаты газа начала действовать с 1 апреля.
Тем не менее уже в середине апреля Путин отметил, что в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны наблюдаются сбои. Так, некоторые страны ЕС сообщили, что не намерены платить за газ в рублях. Французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц отмечали, что это требование нарушает контракты.
Власти Венгрии, в свою очередь, сообщили, что предложенная схема оплаты через Газпромбанк не будет нарушать санкции, так как европейские покупатели будут совершать оплату в евро, а российский банк станет конвертировать средства в рубли и переводить в «Газпром». Латвийская компания Latvijas Gāze также не видит в расчете за газ в рублях нарушения режима санкций.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не назвал страны, согласившиеся платить за газ в рублях, так как эта информация, по его словам, «вряд ли подлежит публикации».