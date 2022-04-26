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Война санкций ,  
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Bloomberg и Onet сообщили о приостановке Россией поставок газа в Польшу

Поставки российского газа по Ямальскому контракту в Польшу были прекращены, сообщает Onet. На этом фоне Министерство по вопросам климата Польши создало кризисный штаб
«Газпром» GAZP ₽225,85 +9,45% Купить
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. Об этом сообщают портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG, а также агентство Bloomberg.

Источники Onet подтвердили информацию о значительном сокращении поставок газа, а затем об их приостановке. Россия не сообщила Польше о причинах приостановки поставок.

Соглашение PGNiG с «Газпромом» истекает в конце 2022 года. В начале февраля польская сторона сообщила, что PGNiG не собирается заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки газа в Польшу.

По данным портала, в Министерстве по вопросам климата создали кризисный штаб. Согласно неофициальным данным, в пятницу, 22 апреля, истек срок оплаты за газ в российской валюте. В тот же день в PGNiG заявили, что в связи с угрозой приостановки поставок российского газа ситуация находится на постоянном контроле.

«Мы рассматриваем различные сценарии и готовы к ним. Благодаря реализации правительственной стратегии диверсификации источников поставки газа PGNiG готова к импорту газа от разных поставщиков», — подчеркнули в компании.

В пресс-службе «Газпрома» не подтвердили РБК, что поставки в Польшу уже приостановлены, напомнив, что «сегодня [26 апреля] Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей».

В Польше заявили об отказе платить за российский газ рублями
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Фото:Kacper Pempel / Reuters

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Ранее 26 апреля уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский объявил, что Польша отказывается платить за поставки газа из России рублями.

«Учитывая все возможные риски, мы к ним готовы», — заверил он, выступая на Европейском экономическом конгрессе в Катовице. Наимский добавил, что Польша готова к прекращению поставок российского газа и даже может самостоятельно отключиться от подачи газа «в любой момент».

Ранее МИД Польши ввел санкции против российских кампаний, в том числе против «Газпрома», НОВАТЭКа и Novatek Green Energy.

Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран, в том числе для стран Евросоюза. Новая схема оплаты газа начала действовать с 1 апреля.

Тем не менее уже в середине апреля Путин отметил, что в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны наблюдаются сбои. Так, некоторые страны ЕС сообщили, что не намерены платить за газ в рублях. Французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц отмечали, что это требование нарушает контракты.

Власти Венгрии, в свою очередь, сообщили, что предложенная схема оплаты через Газпромбанк не будет нарушать санкции, так как европейские покупатели будут совершать оплату в евро, а российский банк станет конвертировать средства в рубли и переводить в «Газпром». Латвийская компания Latvijas Gāze также не видит в расчете за газ в рублях нарушения режима санкций.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не назвал страны, согласившиеся платить за газ в рублях, так как эта информация, по его словам, «вряд ли подлежит публикации».

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Польша Россия поставки газа
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