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Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях

Австрия не зафиксировала проблем с поставками газа после прекращения импорта в Польшу и Болгарию. В Вене считают, что оплату по новым условиям можно провести без нарушения санкций
«Газпром» GAZP ₽225,85 +9,45% Купить
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрийская нефтегазовая компания OMV приняла новые условия оплаты газа в российской валюте, сообщил канцлер Карл Нехаммер на пресс-конференции.

«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», — цитирует его ТАСС.

Министр энергетики Леоноре Гевесслер после заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию заявила, что признаков остановки поставок газа в страну нет, топливо через Украину и по «Северному потоку» доставляется без ограничений, передает Salzburg24.

Утром 27 марта «Газпром» сообщил, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за непроведенной оплаты в рублях. Компания также предупредила, что если газовые операторы этих стран начнут несанкционированно отбирать российский раз из транзитных объемов для третьих стран, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

Австрийская OMV прекратила импорт и переработку российской нефти
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Фото:Heinz-Peter Bader / Reuters

«Газпром» указал, что штатно осуществляет подачу через территорию Украины согласно подтвержденным заявкам европейских потребителей. На 27 апреля заявленный объем составляет 48,7 млн куб. м.

Указ об оплате газа в рублях для «недружественных» стран президент Владимир Путин подписал в конце марта. Согласно ему европейский контрагент должен переводить платежи в евро на валютный счет в Газпромбанке, после чего банк продаст валюту на бирже и зачислит ее на рублевый счет иностранной компании в том же банке. Только после этого топливо будет считаться оплаченным.

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Согласно разъяснениям Еврокомиссии, новая схема оплаты газа в рублях вступает в потенциальное противоречие с санкционным режимом против России. По мнению регулятора, процедура обязательной конвертации валюты в рубли на может квалифицироваться как валютный заем этому банку от европейской компании.

Венгрия заявила о получении газа после приостановки поставок Болгарии
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Фото:Stoyan Nenov / Reuters

При этом ЕК считает, что после утверждения нового порядка оплаты Россией рассчитаться за топливо, не нарушая санкций, можно. Так, в указе предусмотрена выдача отдельных разрешений на расчеты в иностранных валютах, однако процедура предоставления исключений пока не ясна. Другим вариантом является «четкое заявление» об исполнении платежных обязательств после перечисления на валютный счет в Газпромбанке, однако понадобится подтверждение от российской стороны.

Главный импортер российского газа в Германию — компания Uniper — ранее на этой неделе заявила, что оплата российского газа по новым условиям, не нарушая санкций, по предварительной оценке, возможна.

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рубли Австрия газ
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