Воробьев заявил о сохранении пропусков на майские праздники в Подмосковье

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,5 (-0,22) Quote, 12:34
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 80,76 (+0,51) Quote, 12:34
Минобороны сообщило о более 900 заболевших COVID-19 в армии Общество, 22:13 СМИ сообщили о возвращении Роналду в Италию Спорт, 22:04 МИД назвал фейком сообщения о прибывшем в Чехию российском отравителе Политика, 21:57 Кремль анонсировал обращение Путина к ветеранам и россиянам в День Победы Общество, 21:50 СМИ узнали об аресте участника драфта НБА за убийство Спорт, 21:42 Власти Москвы сообщили о росте числа госпитализаций с пневмонией на 70% Общество, 21:25 Ким Чен Ын переведен на телеграфный режим Политика, 21:24 Крупнейшие российские авиакомпании в апреле увеличили стоимость билетов Общество, 21:20 Жителей Севастополя обяжут носить маски в магазинах и транспорте Общество, 21:14 Воробьев заявил о сохранении пропусков на майские праздники в Подмосковье Политика, 21:08 «Вторая волна коронакризиса»: или как заработать на панике Quote, 21:03 Кадыров заявил о постепенном ослаблении карантина в Чечне Политика, 21:02 «Ливерпуль» отложил перестройку стадиона на год из-за вируса Спорт, 20:58 В Москве и области продлили запрет на посещение храмов прихожанами Общество, 20:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

Воробьев заявил о сохранении пропусков на майские праздники в Подмосковье

Электронные пропуска и режим самоизоляции в Московской области необходимо сохранить на протяжении предстоящих майских праздников, заявил глава региона Андрей Воробьев
Андрей Воробьев и сотрудники скорой помощи
Андрей Воробьев и сотрудники скорой помощи (Фото: andreyvorobiev / instagram)

В Московской области необходимо сохранить режим самоизоляции на майских праздниках, заявил глава региона Андрей Воробьев.

«Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тыс. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — написал Воробьев в своем Instagram.

Ранее губернатор заявлял, что ограничительные меры на передвижение граждан в Московской области необходимо сохранить еще как минимум на десять дней — это улучшит эпидемиологическую обстановку. «Если эта изоляция продлится еще десять дней, мы увидим значительное облегчение», — сказал губернатор.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным оперативного штаба, в Московской области на 27 апреля зарегистрировано 9708 случаев заражения коронавирусом, из них 71 человек скончался.

В рейтинге по числу заболевших COVID-19 среди городов Московской области лидируют Люберцы и Одинцово, сообщил 26 апреля областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье. Согласно его данным, в Одинцово на тот момент было зарегистрировано 597 случаев заражения, а в Люберцах — 523. В десятку наиболее пострадавших от коронавируса городов попали Красногорск (431 заболевший), Мытищи (386), Королев и Химки (по 329), Подольск (304), Балашиха (297), Пушкино (232), а также городской округ Ленинский (319).

Губернатор Воробьев также неоднократно говорил о напряженном режиме работы бригад скорой помощи в регионе. По его словам, врачи и средний медперсонал в Московской области работают «по максимуму». «Мы видим, что госпитализация растет до сих пор. Да, удалось снизить процент роста, но госпитализация растет и по ковиду, и по пневмонии. Бригады скорой помощи работают в очень напряженном режиме», — сказал он.

Воробьев объяснил необходимость продления самоизоляции на десять дней
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович констатировала, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге наблюдается выраженное снижение темпов прироста заражений коронавирусом. Однако она отметила, что в других регионах страны «картина менее оптимистична». Вуйнович выразила уверенность в том, что рано или поздно Россия выйдет на плато по заболеваемости и она начнет снижаться.

В четверг, 23 апреля, Воробьев заявил, что в мае ситуация с распространением коронавирусной инфекции может еще более усложниться. «Но в следующем месяце нас, возможно, ждет еще более сложный период, мы его должны пройти, опираясь друг на друга», — сказал на совещании оперативного штаба губернатор.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: пропуск, Подмосковье, 1 Мая
Материалы по теме
Воробьев заявил о максимальной нагрузке на скорую помощь в Подмосковье
Общество
В ВОЗ заявили о снижении темпов прироста заражений в Москве и Подмосковье
Общество
Воробьев объяснил необходимость продления самоизоляции на десять дней
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter