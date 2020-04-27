Воробьев заявил о сохранении пропусков на майские праздники в Подмосковье
Электронные пропуска и режим самоизоляции в Московской области необходимо сохранить на протяжении предстоящих майских праздников, заявил глава региона Андрей Воробьев
Андрей Воробьев и сотрудники скорой помощи
(Фото: andreyvorobiev / instagram)
В Московской области необходимо сохранить режим самоизоляции на майских праздниках, заявил глава региона Андрей Воробьев.
«Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тыс. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — написал Воробьев в своем Instagram.
Ранее губернатор заявлял, что ограничительные меры на передвижение граждан в Московской области необходимо сохранить еще как минимум на десять дней — это улучшит эпидемиологическую обстановку. «Если эта изоляция продлится еще десять дней, мы увидим значительное облегчение», — сказал губернатор.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
По данным оперативного штаба, в Московской области на 27 апреля зарегистрировано 9708 случаев заражения коронавирусом, из них 71 человек скончался.
В рейтинге по числу заболевших COVID-19 среди городов Московской области лидируют Люберцы и Одинцово, сообщил 26 апреля областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье. Согласно его данным, в Одинцово на тот момент было зарегистрировано 597 случаев заражения, а в Люберцах — 523. В десятку наиболее пострадавших от коронавируса городов попали Красногорск (431 заболевший), Мытищи (386), Королев и Химки (по 329), Подольск (304), Балашиха (297), Пушкино (232), а также городской округ Ленинский (319).
Губернатор Воробьев также неоднократно говорил о напряженном режиме работы бригад скорой помощи в регионе. По его словам, врачи и средний медперсонал в Московской области работают «по максимуму». «Мы видим, что госпитализация растет до сих пор. Да, удалось снизить процент роста, но госпитализация растет и по ковиду, и по пневмонии. Бригады скорой помощи работают в очень напряженном режиме», — сказал он.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович констатировала, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге наблюдается выраженное снижение темпов прироста заражений коронавирусом. Однако она отметила, что в других регионах страны «картина менее оптимистична». Вуйнович выразила уверенность в том, что рано или поздно Россия выйдет на плато по заболеваемости и она начнет снижаться.
В четверг, 23 апреля, Воробьев заявил, что в мае ситуация с распространением коронавирусной инфекции может еще более усложниться. «Но в следующем месяце нас, возможно, ждет еще более сложный период, мы его должны пройти, опираясь друг на друга», — сказал на совещании оперативного штаба губернатор.
Коронавирус
РоссияМоскваМир
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом