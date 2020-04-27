Воробьев заявил о сохранении пропусков на майские праздники в Подмосковье

Электронные пропуска и режим самоизоляции в Московской области необходимо сохранить на протяжении предстоящих майских праздников, заявил глава региона Андрей Воробьев

Андрей Воробьев и сотрудники скорой помощи (Фото: andreyvorobiev / instagram)

В Московской области необходимо сохранить режим самоизоляции на майских праздниках, заявил глава региона Андрей Воробьев.

«Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тыс. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — написал Воробьев в своем Instagram.

Ранее губернатор заявлял, что ограничительные меры на передвижение граждан в Московской области необходимо сохранить еще как минимум на десять дней — это улучшит эпидемиологическую обстановку. «Если эта изоляция продлится еще десять дней, мы увидим значительное облегчение», — сказал губернатор.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По данным оперативного штаба, в Московской области на 27 апреля зарегистрировано 9708 случаев заражения коронавирусом, из них 71 человек скончался.