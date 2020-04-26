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Оперштаб назвал наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье

В списке лидеров преимущественно находятся города, которые расположены в непосредственной близости от Москвы. 20% зарегистрированных в области случаев заболевания были выявлены не у местных жителей
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В рейтинге по числу заболевших коронавирусом COVID-19 среди городов Московской области лидируют Люберцы и Одинцово. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Согласно его данным, в Одинцово зарегистрировали 597 случаев заражения, а в Люберцах — 523. Пока только в этих двух городах Подмосковья зафиксировано свыше 500 случаев заболевания COVID-19.

В десятку наиболее пострадавших от коронавируса городов попали Красногорск (431 заболевший), Мытищи (386), Королев и Химки (по 329), Подольск (304), Балашиха (297), Пушкино (232), а также городской округ Ленинский (319).

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За последние 24 часа больше всего заболевших выявили в Одинцово — 52 человека. В Балашихе обнаружили 49 заразившихся, в Подольске — 46, в Люберцах — 41, в Красногорске — 36.

«Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа», — утверждают в оперштабе.

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По его данным, за все время в Подмосковье было выявлено 1703 случая (20% от общего числа инфицированных) заболевания у людей, которые не проживают на территории области на постоянной основе и не зарегистрированы здесь. Из этого числа 858 человек оказались жителями Москвы.

По состоянию на 25 апреля в Московской области зафиксировали 8494 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 69 человек скончались, еще 272 выздоровели. Подмосковье по числу заболевших и умерших уступает лишь Москве.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Московская область
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