Оперштаб назвал наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье

В списке лидеров преимущественно находятся города, которые расположены в непосредственной близости от Москвы. 20% зарегистрированных в области случаев заболевания были выявлены не у местных жителей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В рейтинге по числу заболевших коронавирусом COVID-19 среди городов Московской области лидируют Люберцы и Одинцово. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Согласно его данным, в Одинцово зарегистрировали 597 случаев заражения, а в Люберцах — 523. Пока только в этих двух городах Подмосковья зафиксировано свыше 500 случаев заболевания COVID-19.

В десятку наиболее пострадавших от коронавируса городов попали Красногорск (431 заболевший), Мытищи (386), Королев и Химки (по 329), Подольск (304), Балашиха (297), Пушкино (232), а также городской округ Ленинский (319).

За последние 24 часа больше всего заболевших выявили в Одинцово — 52 человека. В Балашихе обнаружили 49 заразившихся, в Подольске — 46, в Люберцах — 41, в Красногорске — 36.