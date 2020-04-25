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Пандемия коронавируса ,  
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Воробьев заявил о максимальной нагрузке на скорую помощь в Подмосковье

Из-за большого потока больных с коронавирусной инфекцией бригады скорой помощи, врачи и средний медперсонал в Московской области работают «по максимуму». Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы видим, что госпитализация растет до сих пор. Да, удалось снизить процент роста, но госпитализация растет и по ковиду, и по пневмонии. Бригады скорой помощи работают в очень напряженном режиме», — сказал глава региона.

Воробьев объяснил необходимость продления самоизоляции на десять дней
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По словам Воробьева, ежедневно в больницы поступают по 500-600 пациентов. В связи с ростом госпитализации он распорядился увеличить количество коек для людей с коронавирусом с 8 тыс. до 12 тыс.

Губернатор также высказался за продление режима всеобщей самоизоляции еще на десять дней. Это значительно улучшит эпидемиологическую обстановку в Подмосковье.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Воробьев отметил, что сейчас медикам удалось приостановить рост числа новых заболевших — ежедневно эта цифра снижается на 1-2%.

К 24 апреля в больницы Московской области за сутки поступило 611 новых пациентов с COVID-19. Всего в регионе, по данным оперштаба по борьбе с эпидемией, число инфицированных достигло 7889. 66 человек умерли, еще 235 выздоровели.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Андрей Воробьев, Московская область, скорая помощь
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