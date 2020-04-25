Воробьев заявил о максимальной нагрузке на скорую помощь в Подмосковье
Из-за большого потока больных с коронавирусной инфекцией бригады скорой помощи, врачи и средний медперсонал в Московской области работают «по максимуму». Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы видим, что госпитализация растет до сих пор. Да, удалось снизить процент роста, но госпитализация растет и по ковиду, и по пневмонии. Бригады скорой помощи работают в очень напряженном режиме», — сказал глава региона.
По словам Воробьева, ежедневно в больницы поступают по 500-600 пациентов. В связи с ростом госпитализации он распорядился увеличить количество коек для людей с коронавирусом с 8 тыс. до 12 тыс.
Губернатор также высказался за продление режима всеобщей самоизоляции еще на десять дней. Это значительно улучшит эпидемиологическую обстановку в Подмосковье.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Воробьев отметил, что сейчас медикам удалось приостановить рост числа новых заболевших — ежедневно эта цифра снижается на 1-2%.
К 24 апреля в больницы Московской области за сутки поступило 611 новых пациентов с COVID-19. Всего в регионе, по данным оперштаба по борьбе с эпидемией, число инфицированных достигло 7889. 66 человек умерли, еще 235 выздоровели.