Воробьев объяснил необходимость продления самоизоляции на десять дней

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сохранение ограничительных мер на передвижение граждан в Московской области улучшит эпидемиологическую обстановку. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Если эта изоляция продлится еще десять дней, мы увидим значительное облегчение», — сказал губернатор.

По словам Воробьева, властям и медикам удалось снизить процент роста заболевших COVID-19. «Мы каждый день падаем на 1-2 процента по приросту, это очень важно» — сказал он.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По мнению губернатора, если бы не самоизоляция, то Подмосковье столкнулось бы с куда большими последствиями, не хватало бы коек в больницах, в том числе и для тяжелобольных. Воробьев заявил, что сейчас в области выделено 8 тыс. койко-мест для пациентов с коронавирусом, в ближайшее время будет готово еще 4 тыс. коек.

Ранее 24 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у властей еще есть неделя, чтобы принять решения о дальнейшем продлении режима всеобщей самоизоляции. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пока нельзя назвать сроки снятия этого режима.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Московкой области на 24 апреля подтверждено 7889 случаев заболевания. За сутки эта цифра выросла на 611. Выздоровело 235 пациентов, 66 человек умерли.