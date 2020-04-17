Кадыров объявил в Чечне строгий карантин в выходные

Выходить из дома в выходные 18-го и 19 апреля разрешено только медработникам и сотрудникам экстренных, дорожных и коммунальных служб. Если режим самоизоляции в эти дни нарушат другие госслужащие, их сразу уволят, заявил Кадыров

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В Чечне в выходные, 18-го и 19 апреля, объявлен строгий карантин. Перемещаться разрешено только медработникам, сотрудникам дорожных, коммунальных и экстренных служб и тем, у кого есть спецпропуска, заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Его прямую трансляцию вел ЧГТРК «Грозный».

«Поручаю, чтобы в субботу и воскресенье никто не выходил, кроме медиков, коммунальных служб, экстренных служб, дорожников и тех, кто имеет спецпропуска от оперативного штаба. Я призываю, чтобы все остальные эти два дня находились дома, в том числе сотрудники министерств и ведомств. Если госслужащих, которых я не назвал, остановят на улице, их сразу уволят с работы», — сказал Кадыров.

Нарушителей карантина глава Чечни ранее предложил отправлять на сельскохозяйственные работы. «Ему не сиделось дома и он вышел? Ну так пусть целый день работает на поле и приносит пользу. Мы найдем ему работу. Пусть пашет поля, сеет и выращивает», — заявил он.

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Чечня с 5 апреля закрыла свои границы. Исключения касаются транзитного транспорта, перевозок продовольствия, лекарств или медицинского оборудования. Также в Чечне введен запрет на передвижение с 20:00 до 8:00.