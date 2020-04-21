Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские в Чечне

Рамзан Кадыров (Фото: groznytv / Instagram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо и рекомендовал мужчинам последовать своему примеру. Его обращение опубликовал телеканал «Грозный ТВ» в Instagram.

«Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо», — сказал глава Чечни (перевод агентства «Грозный-информ»).

https://www.instagram.com/p/B_P8WQzFBkQ/

Как отмечает агентство, на заседании оперативного штаба жители региона попросили главу Чечни возобновить работу парикмахерских. В ответ Кадыров порекомендовал мужчинам побриться.

Чечня стала первым регионом, где из-за коронавируса закрыли все рестораны, кафе и места массового скопления населения. Кадыров принял соответствующее решение 24 марта после подозрения на инфекцию у трех жителей. Позднее, 29 марта, в Чечне ввели режим самоизоляции, а также установили комендантский час с 20:00 до 08:00 и ограничили перемещение по республике.

По данным оперативного штаба, на 21 апреля в Чечне зарегистрировали 303 случая заражения коронавирусом, причем 19 пациентов уже выздоровели, пять умерли.

