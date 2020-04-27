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Пандемия коронавируса ,  
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40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом

40% россиян заявили, что считают риск заражения COVID-19 скорее низким, следует из опроса ВЦИОМа. При этом всего 16% респондентов усомнились, что смогут соблюдать режим самоизоляции, большая часть из них — молодые мужчины
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Низкий риск

Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%. Еще 40% считают опасность заразиться скорее низкой, следует из исследования ВЦИОМа и АНО «НИЦ «Особое мнение» (есть у РБК). При этом низким риск посчитали в первую очередь 50% жителей городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). В целом уровень тревожности россиян по поводу коронавируса и его последствий можно считать умеренным, сообщается в исследовании.

Опрос был проведен 14 апреля, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Процент статистической погрешности не превышает 2,5%.

Несмотря на оценку рисков, у россиян преобладает мнение о том, что если болезнь случится, то ее последствия будут тяжелыми. Так считают 48% опрошенных (36% рассчитывают, что последствия окажутся легкими).

По данным на 26 апреля, количество заболевших коронавирусом в России превысило 80 тыс. человек. Из них 6,7 тыс. выздоровели, 747 человек умерли. В Москве число инфицированных составило 3,1 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — более 3 тыс.

Согласно результатам исследования, чем старше люди, тем им труднее оценить вероятность заражения (45% среди лиц 55–64 лет и 49% среди тех, кому 65+, затруднились с ответом). По мнению авторов опроса, это может быть связано с их низкой информированностью по сравнению с более молодыми людьми. В группе 18–24-летних респонденты чаще склоняются к мнению, что вероятность заразиться низкая. Но в следующей возрастной группе (25–34 года) доминируют те, кто оценивает вероятность заболеть как высокую. В этой группе в целом уровень опасений остается наиболее высоким по сравнению с другими (51%).

За и против изоляции

Среди опрошенных 82% заявили о готовности соблюдать режим самоизоляции, а 16% усомнились, что смогут это сделать. Наибольшая доля не стремящихся соблюдать режим самоизоляции — среди мужчин (22% против 11% у женщин) и среди относительно молодых (22% в группе 25–34-летних, 25% — среди 35–44-летних). Авторы опроса связали эти результаты с данными по оценке возможных последствий лично для себя в случае заболевания коронавирусом. Среди россиян, ожидающих для себя тяжелые последствия в случае заболевания, доля тех, кто не собирается строго соблюдать режим самоизоляции, составляет всего 14%, а среди тех, кто полагает, что тяжелых последствий не будет, — 20%.

В случае если симптомы все же появятся, подавляющее большинство россиян все-таки приняли бы решение обратиться за помощью к системе здравоохранения. Только десятая часть респондентов не стала бы иметь с ней дела, а осталась бы лечиться дома, отмечается в исследовании.

ВЦИОМ сообщил о росте количества опасающихся заражения вирусом россиян
Общество
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Чем крупнее город, тем больше в нем доля желающих лечиться самостоятельно, заметили авторы опроса. Наибольшая доля сторонников самолечения отмечена среди жителей двух столиц и городов-миллионников (12% и 13% соответственно по сравнению с 10% по выборке в целом). Но в первую очередь принятие решения оставаться дома или ложиться в больницу зависит от того, насколько тяжелые последствия болезни ожидаются. Ожидающие тяжелых последствий почти в два раза реже высказывали желание самоизолироваться и лечиться самостоятельно, чем те, кто низко оценивал вероятность тяжелых последствий после заболевания (7% и 13% соответственно).

Ранее в опросе ВЦИОМа 77% россиян заявили, что опасаются заболеть коронавирусом. При этом каждый десятый посчитал, что с ним и его близкими ничего не случится.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгения Кузнецова
Теги: коронавирус, ВЦИОМ, риск, опрос
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