40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом

40% россиян заявили, что считают риск заражения COVID-19 скорее низким, следует из опроса ВЦИОМа. При этом всего 16% респондентов усомнились, что смогут соблюдать режим самоизоляции, большая часть из них — молодые мужчины

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Низкий риск

Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%. Еще 40% считают опасность заразиться скорее низкой, следует из исследования ВЦИОМа и АНО «НИЦ «Особое мнение» (есть у РБК). При этом низким риск посчитали в первую очередь 50% жителей городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). В целом уровень тревожности россиян по поводу коронавируса и его последствий можно считать умеренным, сообщается в исследовании.

Опрос был проведен 14 апреля, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Процент статистической погрешности не превышает 2,5%.

Несмотря на оценку рисков, у россиян преобладает мнение о том, что если болезнь случится, то ее последствия будут тяжелыми. Так считают 48% опрошенных (36% рассчитывают, что последствия окажутся легкими).