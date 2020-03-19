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Пандемия коронавируса ,  
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ВЦИОМ сообщил о росте количества опасающихся заражения вирусом россиян

Доля тех, кто опасается заражения новым типом коронавируса, выросла на 18 п.п. по сравнению с февралем. Но только 10% респондентов считают, что опасность заражения в России высока
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Количество граждан России, которые опасаются, что коронавирусом заразятся они или их близкие, выросло с февраля, свидетельствуют опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) результаты опроса.

В середине марта положительный ответ на вопрос об опасении заражения («Очень боюсь», «В какой-то мере опасаюсь») дали 70% опрошенных, что на 18 п.п. выше, чем в начале февраля. Еще 16% уверены, что ни с ними, ни с их близкими ничего не случится.

Сейчас только 10% респондентов оценили вероятность заразиться коронавирусом как высокую. Более половины (56%) затруднились или не стали отвечать на вопрос о вероятности заражения.

Более 80% участвовавших в опросе хорошо информированы о пандемии. ВЦИОМ отмечает, что таких стало на 14 п.п. больше по сравнению с февралем.

В эффективность работы российских эпидемиологических и медицинских служб верят больше половины опрошенных — 61% ответили, что власти смогут их защитить в случае возникновения реальной угрозы эпидемии. Треть респондентов (32%) дали отрицательный ответ на этот вопрос.

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В том, что количество заболевших в России в ближайшие одну-две недели вырастет, уверены 65%, причем 22% их них предположили, что, по их мнению, рост будет значительным.

Опрос был проведен 13 и 15 марта среди 1600 граждан России от 18 лет. Он проводился методом телефонного интервью.

За прошедшие сутки в 23 регионах выявили 52 новых случая заражения. Таким образом, общее количество больных COVID-19, зарегистрированных в России, достигло 199, большинство из них — граждане страны. По данным на 18 марта, под медицинским наблюдением в связи с подозрением на новую инфекцию находились 22 тыс. человек.

19 марта в Москве умерла женщина, у которой был диагностирован коронавирус. Ей было 79 лет, она страдала тяжелыми хроническими заболеваниями. Позже врачи назвали причиной смерти оторвавшийся тромб, а не пневмонию, которую вызывает новый тип коронавируса. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания, в России не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, опрос, ВЦИОМ
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