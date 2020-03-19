ВЦИОМ сообщил о росте количества опасающихся заражения вирусом россиян

Доля тех, кто опасается заражения новым типом коронавируса, выросла на 18 п.п. по сравнению с февралем. Но только 10% респондентов считают, что опасность заражения в России высока

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Количество граждан России, которые опасаются, что коронавирусом заразятся они или их близкие, выросло с февраля, свидетельствуют опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) результаты опроса.

В середине марта положительный ответ на вопрос об опасении заражения («Очень боюсь», «В какой-то мере опасаюсь») дали 70% опрошенных, что на 18 п.п. выше, чем в начале февраля. Еще 16% уверены, что ни с ними, ни с их близкими ничего не случится.

Сейчас только 10% респондентов оценили вероятность заразиться коронавирусом как высокую. Более половины (56%) затруднились или не стали отвечать на вопрос о вероятности заражения.

Более 80% участвовавших в опросе хорошо информированы о пандемии. ВЦИОМ отмечает, что таких стало на 14 п.п. больше по сравнению с февралем.

В эффективность работы российских эпидемиологических и медицинских служб верят больше половины опрошенных — 61% ответили, что власти смогут их защитить в случае возникновения реальной угрозы эпидемии. Треть респондентов (32%) дали отрицательный ответ на этот вопрос.