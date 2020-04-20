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Большинство россиян заявили о боязни заболеть коронавирусом

В целом по стране об этом сказали 77% жителей. В наиболее пострадавших от инфекции городах, Москве и Санкт-Петербурге, эта цифра еще больше — 82 и 79% соответственно
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Большинство россиян (77%) опасаются заболеть коронавирусом COVID-19, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди них доля тех, кто «в какой-то мере» опасается заболеть, составляет 55%, а тех, кто очень боится, — 22%. Каждый десятый опрошенный (10%) смог выразить уверенность в том, что с ним или его близкими ничего не случится. Не задумывались над этим вопросом 12% респондентов.

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Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где наблюдается наиболее сложная ситуация по заболеваемости и смертности, доля опасающихся заразиться COVID-19 составляет 82 и 79% соответственно. Доля тех, кто «в какой-то мере» опасается заболеть, в этих городах выше, чем по всей стране (по 64% в Москве и Петербурге, по России — 55%).

Каждый пятый житель России оценивает вероятность заразиться как высокую (17%). В свою очередь, 28% россиян сочли вероятность заразиться низкой. Половина опрошенных затруднились ответить на этот вопрос или не смогли полноценно оценить эту вероятность (55%).

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«Абсолютное большинство россиян заявили о достаточности информации относительно ситуации с коронавирусом в мире, а также о путях его передачи и методах профилактики (86%)», — говорится в сообщении. При этом одному из десяти россиян (11%) до сих пор недостаточно имеющейся информации. Этот показатель не изменился с 2 апреля — в рамках погрешности, уточнили исследователи.

По последним данным, в России зафиксировали более 47 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 405 человек, выздоровели 3446. В Москве заболели 26,4 тыс., скончались 204 человека, выздоровели 1818 пациентов. В Петербурге число заболевших достигло 1846, скончались восемь, вылечился 241 человек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, опрос ВЦИОМа
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