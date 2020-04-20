Большинство россиян заявили о боязни заболеть коронавирусом

В целом по стране об этом сказали 77% жителей. В наиболее пострадавших от инфекции городах, Москве и Санкт-Петербурге, эта цифра еще больше — 82 и 79% соответственно

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Большинство россиян (77%) опасаются заболеть коронавирусом COVID-19, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди них доля тех, кто «в какой-то мере» опасается заболеть, составляет 55%, а тех, кто очень боится, — 22%. Каждый десятый опрошенный (10%) смог выразить уверенность в том, что с ним или его близкими ничего не случится. Не задумывались над этим вопросом 12% респондентов.

Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где наблюдается наиболее сложная ситуация по заболеваемости и смертности, доля опасающихся заразиться COVID-19 составляет 82 и 79% соответственно. Доля тех, кто «в какой-то мере» опасается заболеть, в этих городах выше, чем по всей стране (по 64% в Москве и Петербурге, по России — 55%).

Каждый пятый житель России оценивает вероятность заразиться как высокую (17%). В свою очередь, 28% россиян сочли вероятность заразиться низкой. Половина опрошенных затруднились ответить на этот вопрос или не смогли полноценно оценить эту вероятность (55%).