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Военная операция на Украине ,  
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Владельцев ТЭК Ростовской области обязали усилить защиту от БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Начальник управления Росгвардии по Ростовской области заявил, что объекты ТЭК в зоне административной границы с Донбассом подвергаются атакам ВСУ в первую очередь. Собственников местных энергопредприятий обязали усилить охрану
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В Ростовской области собственников объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) обязали усилить охрану и установить средства борьбы с беспилотниками из-за атак ВСУ, сообщил начальник управления Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула.

«Мы обязали собственников объектов [топливно-энергетического комплекса] усилить свою охрану, приобрести средства электронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Мы выдали дополнительное вооружение на те охранные структуры, которые обеспечивают безопасность объектов на территории области», — сказал Жигула журналистам (цитата по ТАСС).

Глава управления Росгвардии отметил, что большое количество дронов сбивают именно в зоне административной границы с Донбассом. Общая протяженность границы Ростовской области с ДНР и ЛНР составляет более 600 км.

Последний раз Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников 24 марта. Ночью над территорией региона были уничтожены 12 БПЛА. Вечером 21 марта дрон врезался в 17-й этаж ЖК «Свобода» на улице Горсоветская в Пролетарском районе Ростова. Пострадали два человека.

Кремль перечислил энергообъекты, попадающие под мораторий на удары
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

18 марта президент Владимир Путин по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский эту инициативу поддержал.

По заявлению российской стороны, мораторий на удары начал действовать 18 марта, по заявлению украинской — 25 марта. Минобороны России уже не раз обвинило Киев в срыве договоренностей и ударах по российской энергетике в Краснодарском крае, Брянской и Курской областях, ЛНР и  Крыму. Генштаб ВСУ отверг обвинения в нарушении этого режима.

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Милена Костерева
Ростовская область ТЭК беспилотники ВСУ РЭБ
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