В Ростове-на-Дону произошел взрыв в ЖК из-за атаки дрона

Беспилотник врезался в 17 этаж ЖК «Свобода». Пострадали два человека

В Ростове-на-Дону произошел взрыв из-за атаки дрона, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49. На место выехали оперативные службы. Информация уточняется», — написал он в телеграм-канале.

Врио уточнил, что дрон врезался в дом на уровне 17 этажа. Пострадали два человека, погибших нет.

Местный портал 161.ru пишет, что повреждено здание ЖК «Свобода» на востоке города. На кадрах, которые публикует издание, видны черные следы на стене дома и обломки кирпичей на тротуаре, а также выбитые окна в одной из квартир. Также портал публикует видео с камеры видеонаблюдения внизу ЖК: на кадрах слышно взрыв и видно яркую вспышку, затем сверху сыпятся осколки, падает оконная сетка и т. д.

Слюсарь заявил, что силы ПВО уничтожили дроны в Миллеровском и Шолоховском районе. Этим вечером о сбитых беспилотниках также сообщили власти соседней Воронежской области.

Прошедшей ночью над Ростовской областью было сбито четыре дрона. За март в регионе отразили около десятка атак БПЛА.