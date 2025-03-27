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Война санкций ,  
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Макрон назвал вопрос санкций частью прочного урегулирования на Украине

Макрон: вопрос санкций должен быть частью прочного урегулирования на Украине
Сюжет
Война санкций
Вопрос санкций против Росси будет поднят, но «в свое время», заявил президент Франции. По его словам, сейчас «слишком рано» говорить об этом

Вопрос санкций против России должен быть частью прочного мирного урегулирования на Украине, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, его слова приводит TF1.

«Я придерживаюсь концепции мира через силу. Мир через силу не означает, что нужно начать с отмены санкций, прежде чем чего-либо добиться», — сказал он.

Вопрос санкций будет поднят, но «в свое время», отметил Макрон. По его словам, сейчас «слишком рано» говорить об этом.

Французский лидер считает, что последние несколько дней представляют собой «решающую фазу» конфликта. Россия должна согласиться на прекращение огня без предварительных условий, убежден он.

Говоря о планах отправить на Украину миротворцев, президент отметил, что европейские силы «могут потребоваться для удержания позиций в зоне мира на территории Украины». «На линии фронта не будет размещено никаких европейских войск», — подчеркнул Макрон.

Кроме того, он объявил о выделении Киеву дополнительной помощи в размере €2 млрд.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер заявила Financial Times, что условием отмены санкций станет прекращение боевых действий и «безоговорочный вывод» российских войск с территории Украины. После переговоров с США в Эр-Рияде Кремль сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о реализации «черноморской инициативы», которая включает безопасное судоходство в Черном море, после отмены ряда санкций.

Американский президент Дональд Трамп не исключал как снятия санкций «в какой-то момент», так и их ужесточения до тех пор, «пока не будут достигнуты прекращение огня и окончательное мирное соглашение». Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отмечал, что разговоры о смягчении ограничений возможны после достижения прекращения огня на Украине.

Министр финансов США Скотт Бессент 26 марта также подчеркнул, что от Москвы будет зависеть, будут ли санкции ужесточены или смягчены.

В Кремле говорили, что санкции «как быстро вводятся, так и быстро отменяются при желании». Они не помешают переговорам Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, заявляли там.

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Елена Чернышова
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