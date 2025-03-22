Bloomberg узнал о тайном разрешении Chevron при Байдене обходить санкции

При Байдене США тайно разрешили Chevron необходимые для бизнеса выплаты налогов в Венесуэле, несмотря на санкции, пишет Bloomberg. В прошлом году, по его данным, компания выплатила налогов на $300 млн

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Предыдущая администрация США тайно разрешила крупнейшей энергетической компании Chevron выплатить «сотни миллионов долларов» налогов и нефтяных отчислений правительству Венесуэлы, несмотря на санкции, сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом.

По их словам, речь идет о скрытом дополнении к генеральной лицензии от ноября 2022 года, которая позволяла Chevron, несмотря на санкции США в отношении Венесуэлы, добывать и экспортировать венесуэльскую нефть. При этом документ прямо запрещал компании выплачивать налоги, роялти или дивиденды правительству Венесуэлы или любым другим подконтрольным государству организациям. Собеседники Bloomberg утверждают, что нераскрытое дополнение позволяло Chevron проводить определенные платежи, необходимые для ведения бизнеса.

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, в прошлом году компания подала венесуэльским властям документы, подтверждающие оплату налогов в стране на сумму около $300 млн.

«Chevron ведет свой бизнес по всему миру в соответствии со всеми законами и нормативными актами, включая любые санкции, предусмотренные правительством США», — приводит Bloomberg заявление компании.

Министерство финансов США отказалось от комментариев. Пресс-секретарь экс-президента Джо Байдена Келли Скалли не ответила на запрос агентства.

Санкции против нефтяного сектора Венесуэлы США ввели во время первого срока Дональда Трампа из-за второй победы на выборах президента Николаса Мадуро. Венесуэльская оппозиция оспаривала итоги голосования, Вашингтон их не признал.

При Джо Байдене США смягчили санкции, в частности, разрешив Chevron добывать и поставлять в Штаты венесуэльскую нефть. Таким образом Вашингтон поддерживал экономику Венесуэлы и усилия Каракаса по «восстановлению демократии».

В январе 2025 года Мадуро в третий раз подряд вступил в должность президента Венесуэлы. После этого США отозвали решение о приостановке санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы из-за «отсутствия прогресса между Мадуро, его представителями и оппозицией». Ограничения начнут действовать 18 апреля.

Кроме того, в конце февраля, Трамп отозвал разрешение на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы. Установленный срок завершения деятельности истекает 3 апреля, однако, по данным источников Bloomberg, он может быть продлен еще как минимум на 30 дней. Один из собеседников агентства рассказал, что одним из условий продления будет то, что любые налоги и роялти пойдут на оплату депортации мигрантов, а не непосредственно властям Венесуэлы.