Кремль опубликовал договоренности с США и условия их вступления в силу
Россия и США договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей обеспечение безопасности судоходства в Черном море, и восстановлении доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок после снятия ряда санкционных ограничений, сообщили в пресс-службе Кремля.
Речь идет о снятии санкций с компаний-производителей, Россельхозбанка и «иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями», их подключении к SWIFT, открытии корреспондентских счетов, отмене ограничений на операции торгового финансирования, поставки в Россию сельхозтехники, обслуживание судов и работу страховых компаний.
Также Москва и Вашингтон согласились разработать меры «о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон».
Согласно заявлению пресс-службы Белого дома, итогом переговоров с Украиной и Россией в Эр-Рияде стали договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры без указания конкретных сроков. Также в США заявили о намерении помочь России «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций».
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