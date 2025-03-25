 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль опубликовал договоренности с США и условия их вступления в силу

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Россия и США договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей обеспечение безопасности судоходства в Черном море, и восстановлении доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок после снятия ряда санкционных ограничений, сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь идет о снятии санкций с компаний-производителей, Россельхозбанка и «иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями», их подключении к SWIFT, открытии корреспондентских счетов, отмене ограничений на операции торгового финансирования, поставки в Россию сельхозтехники, обслуживание судов и работу страховых компаний.

Также Москва и Вашингтон согласились разработать меры «о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон».

Согласно заявлению пресс-службы Белого дома, итогом переговоров с Украиной и Россией в Эр-Рияде стали договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры без указания конкретных сроков. Также в США заявили о намерении помочь России «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций».

Материал дополняется

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров

Екатерина Шульман объявлена в розыск

Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия США Украина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
Бывший омбудсмен выступил в Басманном суде в защиту МельконьянцаПолитика, 19:32
Краудлендинг-платформа JetLend назвала цену размещения акций на СПБ БиржеИнвестиции, 19:31
Гонщик Никита Мазепин оценил в миллионы долларов свои потери от санкцийСпорт, 19:25
Кремль опубликовал договоренности с США и условия их вступления в силуПолитика, 19:12
Умеров подтвердил договоренности о безопасности судоходства в Черном мореПолитика, 19:08
Лавров рассказал о планах США устроить челночную дипломатию в Эр-РиядеПолитика, 19:05
Глава «Зенита» раскритиковал решение ЭСК РФС по голу «Спартака»Спорт, 19:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бывшего главу Серпухова задержали за взяткиПолитика, 18:58
В Нацбанке Казахстана объяснили требование отказа от экспорта в РоссиюЭкономика, 18:55
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:54
В НЦ «Россия» начался отбор эссе для открытого диалога «Будущее мира»Отрасли, 18:53
Приведет ли скандал вокруг секретного чата к отставкам в команде ТрампаПолитика, 18:52
Единороссы раскрыли, кто напишет «образ будущего»Политика, 18:48
Что нужно знать о правовой системе Индии, чтобы вести бизнесОтрасли, 18:44