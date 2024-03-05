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Война санкций ,  
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Путин исключил стремление России «задирать цены» на нефть

Путин: Россия в ОПЕК+ стремится к стабильности на рынке, а не задирать цены
Сюжет
Война санкций
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия в рамках ОПЕК+ стремится стабилизировать ситуацию на рынке, а не задирать цены на нефть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса.

«Что касается спекулянтов — вы знаете, во всех отраслях одно и то же. В энергетике возьмите — все один в один, все то же самое. Поэтому в свое время ОПЕК и создали: чтобы стабилизировать ситуацию на [энергетическом] рынке», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Россия не входит в само объединение, но участвует в расширенном формате ОПЕК+. В его рамках власти не собираются «задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях, на потребителях». Путин подчеркнул, что Москва хочет добиться стабильности и ей это пока удается.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Россия начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки с 1 марта 2023 года — это примерно 5% от уровня производства нефти в феврале того же года. Такие меры власти приняли на фоне введения странами Евросоюза эмбарго на импорт российской нефти, а также организации странами G7, ЕС и Австралией ценового потолка в декабре 2022 года, который запрещает третьим странам покупать российскую нефть по ценам выше $60 за баррель. Позже аналогичные меры организовали и для нефтепродуктов из России.

3 марта 2024 года вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тыс. барр. в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами — участницами ОПЕК+. В апреле сокращение добычи составит 350 тыс. барр. в сутки, экспорт снизят на 121 тыс. барр. в сутки.

Базовая квота России по добыче нефти в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн барр. в сутки, с учетом сокращения весны 2023 года — 9,45 млн барр. в сутки. Это означает, что в апреле добыча составит 9,1 млн барр. в сутки, в мае — 9,05 млн, а в июне — 8,979 млн барр. в сутки.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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