Участницу Pussy Riot Штейн заочно приговорили к шести годам за «фейки»

Люся Штейн получила более шести лет колонии по ст. 207.3 УК, а также с учетом неотбытого наказания по «санитарному делу». Она уехала из России почти два года назад, приговор вынесен заочно

Люся Штейн (Фото: РИА Новости)

Бывший муниципальный депутат Басманного района Москвы и участница группы Pussy Riot Людмила (Люся) Штейн приговорена к шести годам и 15 дням колонии за распространение «фейков» об армии, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.

«По совокупности приговоров Люсе Штейн окончательно назначено наказание в виде шести лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на три года шесть месяцев», — сказано в сообщении.

Экс-депутат покинула Россию в апреле 2022 года вместе с другой участницей Pussy Riot Марией Алехиной, сообщала The New York Times (NYT). Они обе в августе-сентябре 2021 года были приговорены к году ограничения свободы по «санитарному делу» (ст. 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Его фигурантами были организаторы и участники несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, во время которых, по версии МВД, была создана угроза коронавирусной инфекции. Чтобы скрыться от полиции, обе девушки покинули жилье, переодевшись в форму доставщиков еды (Алехина публиковала фото, на которых видно, что это форма Delivery Club). Она рассказала NYT, что пересекла границу с Белоруссией и приехала в Литву.

В прокуратуре уточнили, что наказание Штейн по совокупности приговоров было назначено с учетом «неотбытого наказания» по решению суда от августа 2021 года, т.е. по «санитарному делу».

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В 2022 году против Штейн составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП за дискредитацию российской армии. Позднее было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС).

В мае 2022 года ее объявили в розыск, в ноябре 2023 года Басманный суд арестовал Штейн на два месяца. Арест был заочным, ее также объявили в международный розыск.

Источники РБК сообщали, что проверка правоохранительных органов связана с публикациями Штейн в Twitter (сейчас называется Х). Прокуратура указывала, что речь идет о публикации в неназванной соцсети от 27 марта 2022 года, которую экс-депутат разместила, «руководствуясь мотивами политической ненависти».