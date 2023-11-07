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Участницу Pussy Riot Люсю Штейн заочно арестовали по делу о фейках о ВС

Басманный суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Штейн по делу о фейках о ВС
Срок ареста Люси Штейн составляет два месяца, он будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию либо с момента задержания на российской территории. В апреле 2022 года она покинула страну, ее объявили в международный розыск
Людмила (Люся) Штейн
Людмила (Люся) Штейн (Фото: lcshtn / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца участницу группировки Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн по делу о распространении фейков о российской армии.

Срок ареста — два месяца, он будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории страны, передает ТАСС. Штейн также объявили в международный розыск.

В отношении ее ранее завели дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

МВД объявило Штейн в розыск 16 мая 2022 года. Источники РБК сообщали, что СК начал проверку ее публикаций в Twitter. Штейн покинула Россию в апреле, замаскировавшись под доставщицу еды. В августе 2021 года суд назначил Штейн год ограничения свободы по «санитарному делу». Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил после несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Штейн было запрещено выходить из дома с 20:00 до 6:00, общаться с другими фигурантами дела и пользоваться почтой.

Люся Штейн ранее была московским депутатом. В 2017 году она победила на муниципальных выборах Басманного района.

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Виктория Громова Виктория Громова
Pussy Riot арест Басманный суд международный розыск
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