NYT узнала о побеге Алехиной из-под ареста под видом курьера
Участница Pussy Riot Мария Алехина уехала из России, замаскировавшись под доставщицу еды, пишет The New York Times.
Изданию Алехина рассказала, что ей пришлось переодеться в форму доставщика еды, чтобы скрыться от полиции, которая наблюдала за квартирой, где она находилась. По ее словам, в квартире она оставила мобильный телефон, чтобы ее не отследили. Затем Алехина пересекла границу с Белоруссией, откуда направилась в Литву.
Похожим образом смогла покинуть страну муниципальный депутат и участница Pussy Riot Люся Штейн, пишет газета.
Отъезд Алехиной подтвердил ТАСС ее адвокат Даниил Берман. «Сейчас ее нет в России, она каким-то образом уехала. Я не знаю, как ей это удалось, учитывая ту пристальную слежку, которую организовали за ней правоохранительные органы», — сказал он.
В конце апреля Пресненский районный суд Москвы заменил участнице Pussy Riot ограничение свободы на 21 день колонии общего режима. «Там имело место срезание браслета электронного, и они посчитали, что это злостное невыполнение решения суда», — пояснил ее адвокат.
Алехина была приговорена к году ограничения свободы по так называемому санитарному делу в сентябре 2021 года. Суд счел, что она участвовала в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Через несколько дней после замены наказания МВД объявило ее в розыск.
Ранее Алехину несколько раз задерживала полиция. В частности, в июле 2021 года, когда, по ее словам, она вышла из дома, чтобы сделать прививку от коронавируса. Тогда ее арестовали за неповиновение полиции и отправили в спецприемник на 15 дней. В конце февраля Алехину задержали в Москве на выходе от инспектора ФСИН, где она должна была отмечаться после «санитарного дела», рассказывал РБК адвокат Даниил Берман.
В начале апреля Алехина написала в Instagram (владелец социальной сети, компания Meta, признана экстремистской и запрещена в России), что в знак протеста срезала электронный браслет слежения, который ее обязали носить. Всего, по ее словам, за год ее задерживали шесть раз, в спецприемниках она провела в общей сложности 90 дней.