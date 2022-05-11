NYT узнала о побеге Алехиной из-под ареста под видом курьера

Переодевшись разносчицей заказов, участница Pussy Riot смогла ускользнуть от полиции, затем подруга отвезла ее на границу с Белоруссией, откуда она попала в Литву, пишет газета. В России девушка должна провести 21 день в колонии

Мария Алехина (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Участница Pussy Riot Мария Алехина уехала из России, замаскировавшись под доставщицу еды, пишет The New York Times.

Изданию Алехина рассказала, что ей пришлось переодеться в форму доставщика еды, чтобы скрыться от полиции, которая наблюдала за квартирой, где она находилась. По ее словам, в квартире она оставила мобильный телефон, чтобы ее не отследили. Затем Алехина пересекла границу с Белоруссией, откуда направилась в Литву.

Похожим образом смогла покинуть страну муниципальный депутат и участница Pussy Riot Люся Штейн, пишет газета.

Отъезд Алехиной подтвердил ТАСС ее адвокат Даниил Берман. «Сейчас ее нет в России, она каким-то образом уехала. Я не знаю, как ей это удалось, учитывая ту пристальную слежку, которую организовали за ней правоохранительные органы», — сказал он.

В конце апреля Пресненский районный суд Москвы заменил участнице Pussy Riot ограничение свободы на 21 день колонии общего режима. «Там имело место срезание браслета электронного, и они посчитали, что это злостное невыполнение решения суда», — пояснил ее адвокат.

Алехина была приговорена к году ограничения свободы по так называемому санитарному делу в сентябре 2021 года. Суд счел, что она участвовала в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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Через несколько дней после замены наказания МВД объявило ее в розыск.

Ранее Алехину несколько раз задерживала полиция. В частности, в июле 2021 года, когда, по ее словам, она вышла из дома, чтобы сделать прививку от коронавируса. Тогда ее арестовали за неповиновение полиции и отправили в спецприемник на 15 дней. В конце февраля Алехину задержали в Москве на выходе от инспектора ФСИН, где она должна была отмечаться после «санитарного дела», рассказывал РБК адвокат Даниил Берман.

В начале апреля Алехина написала в Instagram (владелец социальной сети, компания Meta, признана экстремистской и запрещена в России), что в знак протеста срезала электронный браслет слежения, который ее обязали носить. Всего, по ее словам, за год ее задерживали шесть раз, в спецприемниках она провела в общей сложности 90 дней.