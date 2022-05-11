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NYT узнала о побеге Алехиной из-под ареста под видом курьера

Переодевшись разносчицей заказов, участница Pussy Riot смогла ускользнуть от полиции, затем подруга отвезла ее на границу с Белоруссией, откуда она попала в Литву, пишет газета. В России девушка должна провести 21 день в колонии
Мария Алехина
Мария Алехина (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Участница Pussy Riot Мария Алехина уехала из России, замаскировавшись под доставщицу еды, пишет The New York Times.

Изданию Алехина рассказала, что ей пришлось переодеться в форму доставщика еды, чтобы скрыться от полиции, которая наблюдала за квартирой, где она находилась. По ее словам, в квартире она оставила мобильный телефон, чтобы ее не отследили. Затем Алехина пересекла границу с Белоруссией, откуда направилась в Литву.

Похожим образом смогла покинуть страну муниципальный депутат и участница Pussy Riot Люся Штейн, пишет газета.

Участницу Pussy Riot Алехину задержали на выходе от инспектора ФСИН
Политика
Мария Алехина

Отъезд Алехиной подтвердил ТАСС ее адвокат Даниил Берман. «Сейчас ее нет в России, она каким-то образом уехала. Я не знаю, как ей это удалось, учитывая ту пристальную слежку, которую организовали за ней правоохранительные органы», — сказал он.

В конце апреля Пресненский районный суд Москвы заменил участнице Pussy Riot ограничение свободы на 21 день колонии общего режима. «Там имело место срезание браслета электронного, и они посчитали, что это злостное невыполнение решения суда», — пояснил ее адвокат.

Алехина была приговорена к году ограничения свободы по так называемому санитарному делу в сентябре 2021 года. Суд счел, что она участвовала в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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Через несколько дней после замены наказания МВД объявило ее в розыск.

Ранее Алехину несколько раз задерживала полиция. В частности, в июле 2021 года, когда, по ее словам, она вышла из дома, чтобы сделать прививку от коронавируса. Тогда ее арестовали за неповиновение полиции и отправили в спецприемник на 15 дней. В конце февраля Алехину задержали в Москве на выходе от инспектора ФСИН, где она должна была отмечаться после «санитарного дела», рассказывал РБК адвокат Даниил Берман.

В начале апреля Алехина написала в Instagram (владелец социальной сети, компания Meta, признана экстремистской и запрещена в России), что в знак протеста срезала электронный браслет слежения, который ее обязали носить. Всего, по ее словам, за год ее задерживали шесть раз, в спецприемниках она провела в общей сложности 90 дней.

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Елена Чернышова
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