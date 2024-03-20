Документалиста приговорили к колонии по делу о фейках про армию

Автору фильмов об осужденных за «фейки об армии» дали три года колонии за посты о Буче, Бородянке и Донецке. Он не признал вину. Экспертиза выявила высокую долю совпадения показаний свидетелей, один из них заявил о давлении

Всеволод Королев (Фото: SPbGS / Telegram)

В Санкт-Петербурге приговорили режиссера-документалиста Всеволода Королёва к трем годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах, передает пресс-служба судов города.

Королёв не признал вину. Во время процесса, пишет «Фонтанка», он не раз выражал уверенность в достоверности своих слов и проводил в качестве доказательств материалы СМИ и международных организаций.

Обвинение просило для него девять лет лишения свободы — почти максимальный по этой статье (ч. 2 ст. 207.3 УК), которая предельно допускает десятилетнее лишение свободы. Суд зачел время, проведенное в СИЗО, как день за полтора, это время вычтут из назначенного срока.

Причиной для дела стали публикации на странице режиссера во «ВКонтакте», размещенные весной 2022 года. Как уточнили в суде, речь идет об информации о «массовых убийствах мирных граждан в г. Буча, пгт. Бородянка, а также об обстреле г. Донецка». С июля того же года он пребывал в изоляторе.

В начале апреля 2022-го агентства Reuters, Anadolu и другие опубликовали фотографии с изображением погибших мирных жителей Бучи, некоторые из которых были со связанными за спиной руками. Минобороны России назвало публикации провокацией и заявило, что за время пребывания в Буче российских войск, «ни один местный житель не пострадал».

Свидетелями выступили два пользователя «ВКонтакте», которые лично не были знакомы с Королёвым, пишет «Фонтанка». По материалам дела, они сами написали заявления и дали показания. Однако во время суда один из них, Михаил Баранов, заявил, что на него оказывали психологическое давление. Он опасался, что дело могут завести на него самого за лайки под постами режиссера. Второй свидетель не отказался от своих слов и пояснил, что у него «как у нормального человека возникло желание сделать так, чтобы он [Королёв] перестал писать такие посты», отмечала газета. Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что досудебные протоколы допросов свидетелей совпадают на 63%, а объяснения — на 75%.

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Всеволод Королёв участвовал в движениях «Узник онлайн» и «Наблюдатели Петербурга», был автором журнала «Дискурс». Он снял фильмы о фигурантах дел о «фейках про армию»: художнице Александре Скочиленко и журналистке RusNews Марии Пономаренко. Первую приговорили к семи годам за расклейку антивоенных ценников, вторую к шести годам за пост про драмтеатр Мариуполя.